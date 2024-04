Con mucha crueldad y una ignorancia supina

No tienen un solo argumento. No soportarían revisar lo que declaraban cuando enarbolaban la pretensión fallida de hacer los Juegos Panamericanos de 2019 en la ciudad de La Punta. Vale recordar cómo destacaban los beneficios del deporte y la realización de competencias de tan alto nivel en esta tierra. Hoy, sin ruborizarse, sostienen todo lo contrario. En realidad, lo sostiene la escuálida declaración de un secretario de Deportes que no puede fundamentar lo que afirma. Sus argumentos económicos pretenden ser avalados con números tan irreales como disparatados. Así, de un plumazo, la provincia se quedó sin dos acontecimientos deportivos fundamentales y de alcance universal. La desazón y el desconsuelo invaden a seguidores y a deportistas que habían acumulado fundadas ilusiones de ver brillar en lo alto a San Luis una vez más. Soñaban con que se vuelvan a demostrar la estructura, la capacidad organizativa y la calidez del pueblo puntano. No podrá ser. La crueldad y la ignorancia gobiernan e imponen. Dañan y destruyen. No respetan compromisos y acuerdos firmados. No tiene palabra. El titular de los distintos medios de comunicación es contundente y lapidario, pero preciso: “San Luis se bajó como sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2025 y el Mundial de Pelota Paleta”. La precisión apunta a que la provincia se bajó. De un modo unilateral. Nadie la intimó, la presionó o la obligó. Lo hizo el secretario de Deportes; mal podría haberlo hecho el Gobernador, porque estaba de vacaciones, se tomó “una semanita de descanso”. Las propias entidades nacionales e internacionales que acompañaron la pretensión y las negociaciones no salen de su asombro. No pueden creer ni comprender tanta irresponsabilidad y tanta desidia. Así concibe este Gobierno, ahora, el deporte.

El Poder Ejecutivo provincial está destruyendo de un modo sistemático y organizado las escuelas generativas. Está despidiendo al personal directivo, a docentes y a muchos trabajadores. Está realizando maniobras inconsultas, sorpresivas y destructivas para terminar con un proyecto que ya demostró a las claras su importancia y los notables beneficios que acarrea. Se observa la desesperación de docentes, alumnos, familias, directivos de las entidades protagonistas, todos desconsolados con estas actitudes francamente incomprensibles. La mirada ausente y amargada de niños y jóvenes que en ese trato personalizado y profesional encontraron refugio esperanzador para su incierto futuro escolar es el mejor testimonio de que se está transitando por el camino equivocado. Con un desparpajo propio de la soberbia que los embarga, responden que los alumnos deberán buscar otras escuelas. No saben de educación. Nunca les interesó la cuestión. Atropellan y avasallan.

Además de no encontrar respuesta a la brutal crisis económica que generaron, desprecian el deporte y la educación. Luego pretenden que alguien les crea cuando manifiestan que les interesa reparar el tejido social. Pocas actividades inciden de un modo tan trascendente en el renombrado tejido social como el deporte y la educación. Las escuelas generativas son reconocidas en todo el ámbito educativo nacional, nuestros deportistas hubieran brillado de un modo notable en las contiendas deportivas que iban a tener a la provincia como sede. Nada de eso será posible. La ignorancia, la crueldad y la soberbia no lo permitieron. No se dejaron ayudar, no pidieron consejo, no escucharon a nadie. Propio de soberbios.

Al cierre de esta edición jugaban Godoy Cruz contra Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Único de La Pedrera de Villa Mercedes. Se está definiendo el fútbol grande de Argentina. Fuera de Buenos Aires, solo se juega en Córdoba y en San Luis. Esto es posible porque la provincia tiene un estadio como el de La Pedrera. Con gobiernos como el actual jamás lo hubiera tenido. A la crueldad y a la ignorancia le suman la falta de creatividad y de coraje que caracteriza a los líderes demagógicos y mediocres.