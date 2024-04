Le sustrajeron la moto del estacionamiento de su trabajo

Alguien de adentro la entregó o se la llevó”, aseguró Javier Furlán, el dueño de una motomel Skua 150 centímetros cúbicos que se llevaron el miércoles a la madrugada del predio de una empresa lindera a la planta potabilizadora La Aguada. Según mencionó Furlán, a la moto se la llevaron entre las 5 y las 8 de la mañana, cuando él estaba haciendo el recorrido habitual en un vehículo de la empresa en que se desempeña como transportista.

Hasta el momento no había logrado obtener ningún dato sobre su moto, a pesar de que publicó su número de teléfono y el de su esposa en las redes sociales para solicitar información sobre el paradero del rodado. “Es un llamado a la solidaridad de la gente. Es mi herramienta de trabajo. Entro a trabajar a las 5 y vivo en La Punta”, mencionó el damnificado entre indignado y resignado. “Encima lo que veo es que como que hay furor por las motos”, lamentó.

El hombre está seguro de que alguien de la propia firma tuvo que ver con la sustracción. El predio no es fácil de acceder y según sus elucubraciones todo ocurrió entre las 5 y las 8, momento en que en la empresa no queda nadie. “Sabían que no había nadie”.

Javier indicó que él ingresa a las 5 y tiene recorrido hasta las 13. Cuando él se va deja la moto sin seguro, ya que “a veces entra algún camión y hay que mover los vehículos para hacer lugar”. Este miércoles, cuando un compañero regresó, tras cumplir su ronda, a las 8 la moto ya no estaba, pero no había señales de una irrupción a la fuerza dentro del predio. “No había alambres cortados ni nada de eso”, explicó.

Javier trabaja desde hace 6 años en la compañía de donde se llevaron la moto que había comprado hace solo 8 meses. “Llevo pagando la octava cuota recién. Está nueva la moto, por eso le pido a la gente que sepa algo de una moto con patente A195PGQ que llame al 2664569208. Cada día que pasa es peor, porque todos los días tengo que gastar un montón de plata en transporte”, describió su situación.

El pedido de Javier es casi la última posibilidad de lograr recuperar su moto. A pesar de que hizo la denuncia en la Comisaría 5ª de Juana Koslay, aún no obtuvo ninguna respuesta de la investigación. “No se comunicó nadie conmigo. Ahora tengo que ver si alguno de los vecinos (que no están muy cerca del predio) vio algo o tiene cámaras y ver si las puedo llevar a la Policía. Es desesperante la situación, espero que todavía no la hayan desarmado. Si me pongo a pensar no puedo dormir”.

Javier todavía no pudo hablar con el dueño de la empresa sobre el hecho, pero está seguro de que va a colaborar con todo lo que sea necesario. “No he tenido la oportunidad de hablar con mi jefe sobre el tema, pero él va a colaborar a la investigación. El tema es que me tocó a mí, pero si ya saben cómo entrar o tienen información de adentro, pueden volver en cualquier momento”.

Hace poco más de un mes en La Punta sustrajeron dos motos en pocas horas. Una de ellas apareció, pero la familia Sosa, dueña de una Bajaj Rowser 250, todavía espera que la investigación avance. Para el caso de Furlán la moneda aún está en el aire, su moto puede aparecer en las próximas horas o puede correr la misma suerte que la de los Sosa, que según sospechan, todavía está escondida en un barrio de la zona noreste de la ciudad capital.

Cada día que pasa las esperanzas de que la moto aparezca son menores, pero el perjuicio aumenta. Además de seguir pagando por su “herramienta de trabajo” que ya no tiene, debe gastar más dinero en transporte para poder trabajar.