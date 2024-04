Reapareció Cristina Kirchner con críticas a la gestión de Milei

Para Kirchner, "Milei no tiene plan de estabilización". Foto: Internet.

En su primera aparición en público desde el cambio de gobierno, la exvicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner cargó contra las políticas libertarias de Javier Milei y enfatizó que no sirve de nada la legitimidad “si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes”.

Fernández encabezó la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner” en Quilmes, provincia de Buenos Aires, junto a la intendenta de la mencionada localidad, Mayra Mendoza. Cientos de vecinos y militantes presenciaron el acto.

“El problema es que es dogmático (Milei) y no entiende. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero y lo vamos a ayudar, porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos”, enfatizó la extitular del Senado.

Al hablar sobre la reciente Marcha Federal Universitaria, que convocó a unas 500 mil personas, expresó: “Si hubiéramos adoctrinado en los colegios él no sería Presidente, ¿de qué habla este hombre?”

Y agregó: “Si quieren convertir a la Argentina en un país donde se extraigan sus riquezas, ahí me voy a declarar avatar celeste y azul, como la bandera, para defender a la Patria. Avatares, de colonia otra vez, no”.

NA