Reubicaron al personal del Laboratorio de Salud Pública y peligra su funcionamiento

Siete de los once trabajadores del Laboratorio de Salud Pública “Dalmiro Pérez Laborda”, ubicado frente al Hospital Pediátrico San Luis, recibieron ayer una notificación que indicaba su nuevo lugar de trabajo. El Gobierno de la Provincia sigue generando malestar en la comunidad sanitaria. Mientras que los profesionales de la salud durante la pandemia eran héroes, ahora sufren las medidas de Claudio Poggi.

“La verdad es que estamos con mucho dolor, más de la mitad, sería el 70%, porque somos once trabajadores, hay siete que recibimos una notificación de que debemos presentarnos a partir de hoy mismo en otro lugar de trabajo”, contó Juan Talia, uno de los profesionales del laboratorio.

Según detalló el trabajador, los reubicados son tres bioquímicos, dos biólogas moleculares, un técnico y un agente sanitario.

“En mi caso, me mandaron a Laboratorios Puntanos, que produce medicamentos. Yo tengo una formación amplia, y la mayoría de los que me conocen lo saben, en salud pública, tengo una especialización en epidemiología. No sé cuál será mi rol”, expresó.

El resto de sus compañeros fueron trasladados a otros hospitales de la ciudad.

Talia alertó que peligra el funcionamiento del Laboratorio de Salud Pública. “Verdaderamente en este momento estábamos teniendo un rol importante en el diagnóstico de dengue”, contó.

El profesional indicó que los trabajadores se enteraron de su reubicación a través de un correo electrónico. “Totalmente deshumanizado”, criticó.

“A mí no me notificó nadie, recibimos una resolución de cada uno para cada lugar, pero fue recibida por mail al correo del laboratorio, no es que alguien vino y nos explicó los motivos”, contó.

Talia indicó que ahora en el Laboratorio de Salud Pública solo quedarán dos biólogos moleculares y dos bioquímicos. “Si hay que hacer una cobertura de fin de semana van a exigir a los que quedan”, indicó.

El profesional explicó que hablaron con el jefe de Epidemiología, del cual depende el Laboratorio de Salud Pública, y les dijo que también estaba sorprendido porque al parecer sus superiores no le habían comunicado la decisión.