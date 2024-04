Villa Mercedes: continúa el reclamo en la escuela generativa del barrio Eva Perón

Este lunes, un grupo de padres y de madres se volvió a reunir en la puerta de la Escuela Generativa “María Eva Duarte de Perón - Construyendo Infancias", del barrio Eva Perón 2, y continuaron con el reclamo para que reincorporen a las docentes y a la coordinadora que fueron despedidas. Aseguran que el Gobernador les mintió, ya que les dijo que iban a continuar cuando inauguró el centro de desarrollo infantil que funciona a metros del establecimiento.

"Nosotros seguimos firmes con nuestro pedido, de que no queremos otros maestros, queremos que continúen los que están desde el inicio. Estamos muy conformes con cómo vienen trabajando, no tenemos ninguna queja", dijo Andrea Moreno, una de las mamás, y señaló: "El señor Claudio Poggi, cuando inauguró la guardería, dijo que no se iban a quedar sin trabajo y eso resultó ser una mentira, porque después las echó como a un perro".

El actual cuerpo de docentes es el que inició la escuela y formó una comunidad con el barrio.

Las y los vecinos coincidieron en que el cuerpo de educadoras, que ya recibieron los telegramas de despido, logró formar una comunidad con las familias del barrio, llegando a poner dinero de sus bolsillos para actividades. También recorrieron casa por casa, durante la última gran pedrada, para ver cómo se encontraban sus alumnos.

"Me siento remal desde que me enteré de que no vamos a tener más a nuestras maestras, porque nos tratan muy bien. Estoy triste, he ido a otras escuelas y prefiero esta y que siga como está", mencionó Abigail Verón, una de las alumnas de 11 años.

El señor Claudio Poggi, cuando inauguró la guardería, dijo que no se iban a quedar sin trabajo y resultó ser mentira (Andrea Moreno- vecina y mamá de alumnos)

Según las familias, desde el Gobierno les explicaron que la actual gestión de la institución no cuenta con la asociación necesaria para seguir funcionando. Ellos piensan que de ser así, deberían darles la posibilidad de constituirla y que no haya un cambio en las personas que ejercen. Natalia Endeiza, la directora de Gestión de Escuelas Privadas, Autogestionadas y Generativas de la Provincia, aseguró la semana pasada que vendrá una nueva comitiva que podrá contratar a quien desee.

"Poggi se burla de la gente. Se burló de nosotros, de los maestros y de nuestros niños. No lo vamos a permitir, ni tampoco que cambien a las señoritas; vamos a seguir hasta las últimas consecuencias", manifestó Gabriela, la mamá de Abigail.

Queremos que sepan que si las nuevas docentes quieren venir el próximo lunes, no las vamos a dejar ingresar (Miriam Reina- vecina y mamá de alumnos)

Las trabajadoras tenían que asistir hasta hoy a la escuela, pero, según trascendió, les comunicaron que no hacía falta que siguieran yendo y que ayer habría sido su último día.

"Nosotros estamos firmes. Queremos que sepan que si las nuevas docentes quieren venir el próximo lunes, no las vamos a dejar ingresar", afirmó Miriam Reina, otra de las madres del barrio, y agregó: "Acá nos cortaron los almuerzos, las meriendas, y nuestras maestras eran quienes traían de su casa para darles".