Central podría recibir una dura sanción tras los incidentes en Copa Libertadores

Por los incidentes que se registraron este jueves en la noche en el Estadio “Gigante de Arroyito” tras el triunfo de Rosario Central frente a Peñarol de Uruguay en Copa Libertadores, principalmente por el proyectil que impactó en el rostro del defensor del conjunto uruguayo Maximiliano Olivera y le provocó un corte, el equipo argentino se expone ahora a una dura sanción desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Según lo estipulado en los artículos 13 y 18 del Tribunal de Disciplina, las posibles sanciones por el lanzamiento de objetos van desde una simple advertencia o una multa económica hasta el cierre parcial o total del estadio, e incluso la descalificación del torneo o la exclusión de futuras competiciones.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, calificó como “una locura” lo que vivieron en Rosario.

Nosotros queremos ver qué pusieron en el informe y lo que nos tocó vivir, lo que le tocó vivir a Maxi (Olivera) – Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol de Uruguay

“La sanción a Rosario Central es cuestión de Conmebol y autoridades. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros queremos ver qué pusieron en el informe y lo que nos tocó vivir, lo que le tocó vivir a Maxi (Olivera)”, sostuvo el directivo.

Y continuó: “Le pasó a un centímetro del ojo. Son cosas que no deberían pasar. Se la tiró a ocho metros y de frente, sin un alambrado ni nada. No deberían pasar en estas épocas. No soy yo quien tiene que poner las penas ni multas”.

El “Canalla”, por su parte, publicó el siguiente comunicado: “El Club Atlético Rosario Central informa que, debido a los repudiables e inadmisibles hechos suscitados en el partido disputado este jueves 4 de abril de 2024, se encuentra revisando las cámaras y controles de acceso a efectos de identificar de manera inmediata a aquellos simpatizantes —tanto de la parcialidad local como de la visitante— que hubieren incitado y/o protagonizado incidentes y/o actos de violencia”.

De acuerdo a lo que mostraron las cámaras, Olivera visualizó al agresor e intentó ir a buscarlo, pero fue detenido por algunos de sus compañeros, que le pedían calma a los hinchas rosarinos, mientras otros llamaban a la asistencia médica. Minutos más tarde, el jugador sufrió un desvanecimiento en el vestuario y fue trasladado al hospital, en donde recibió las curaciones pertinentes y se sometió a estudios que descartaron una lesión de mayor gravedad.

