La salud agrava su crisis: ola de despidos en el "Ramón Carrillo"

El sistema de salud en la provincia profundiza su crisis por un combo letal de recortes, pésima gestión y un afán ya inentendible de abolir los logros conseguidos por la gestión anterior. En las últimas horas, se concretó una ola de despidos en el Hospital Central “Ramón Carrillo”, que afecta a distintas áreas y alcanzaría a unos cincuenta empleados. Hay mucha desazón y bronca entre los trabajadores.

Un dolor inmenso se apoderó ayer de los cesanteados. “Es una situación lamentable, terrible. Estamos todos sorprendidos. Trabajaba en la parte de hotelería. Me llegó una carta documento a mi domicilio. A mí me tocaba entrar a trabajar (ayer) a las dos de la tarde. Nadie nos avisó de antemano que esto podía llegar a pasar”, dijo una mujer que cumplía funciones en el área de hotelería del hospital.

“Cuando me llega la carta documento, intento ir al hospital para averiguar cuál era la explicación, porque no hay motivos, jamás he faltado y no he tenido problemas con ninguna persona dentro del centro”, señaló.

Destacó que en el telegrama de despido que recibió no le dieron ninguna explicación sobre por qué prescindían de sus servicios. “Nos vamos a asesorar para poder realizar una medida, porque no tenemos causa de despido. Vivo sola con mi niña, no han evaluado nada, ni la situación económica ni el estado en el que se encuentra cada uno”, afirmó y advirtió que las injusticias “son lo que más te motiva a pelear”.

Un empleado, quien prefirió hacer reserva de su identidad y que trabajaba en el área de administración del nosocomio hace más de dos años, dijo que el primer paso que adoptarán es contabilizar a las personas desafectadas. “Hemos creado un grupo para ver cuántas personas han sido despedidas. Queremos ver qué número es y de ahí evaluaremos qué medida adoptar”, dijo.

Coincidió en que en ningún caso a los empleados se les explicó por qué habían sido desvinculados y no descartó que hoy realicen una protesta en el “Ramón Carrillo”. Además, destacó que se asesorarán con el gremio para ver qué solución les pueden aportar. “Es una lástima que el gobierno provincial se meta con nuestra dignidad”, afirmó.

Esta ola de despidos se suma al rosario de problemas que arrastra el “Carrillo”. Desde que asumió el gobernador Claudio Poggi, no hay semana en la que no surja algún conflicto o aflore alguna deficiencia en una infraestructura sanitaria única en el país y que hoy padece los embates de la negligencia y la persecución.

En los últimos meses, personal del hospital expresó su malestar a través de sucesivas protestas para exigir recomposiciones salariales, recategorizaciones, el freno a los aprietes y persecuciones, y el pago de conceptos adeudados. La inestabilidad trasciende los niveles. Hace dos semanas, se conoció la baja de dos integrantes de la dirección del centro: Sandra Ottaviani, médica, y Jorge Aostri, de Recursos Humanos. Ambos acompañaban al presidente Adolfo Sánchez de León.

Pero lo más grave quizá sea la "hemorragia" continua de profesionales altamente calificados que ya no atienden más en el “Carrillo”, un resultado muy negativo producto de la impericia y el maltrato.

Desde que Poggi asumió en el Ejecutivo puntano, se han ido tres neurocirujanos que venían semanalmente desde Córdoba, un equipo de cinco médicos especializados en enfermedades vasculares periféricas, un grupo de tres profesionales para cirugía de tórax que arribaban desde Mendoza, dos médicos diabetólogos puntanos, tres oftalmólogos (uno de ellos operaba cataratas, con un registro de setenta cirugías al mes), dos médicos cirujanos de cabeza y cuello, uno maxilofacial, tres médicos de cirugía general, tres médicos clínicos, tres neumonólogos, un psiquiatra y seis emergentólogos.

Redacción/MGE