Hospital Central: denuncian que hay cobros excesivos a las obras sociales

Hoy, nadie que llegue al "Carrillo" debe pagar un peso para ser atendido, luego el "Ramón Carrillo" se encarga de cobrarle a las obras sociales respectivas, o al Estado si la persona no tiene obra social", apuntó en su discurso de apertura de sesiones el gobernador de San Luis, Claudio Poggi. En la práctica, la realidad parece otra. El Diario pudo contactar a una trabajadora del establecimiento, quien comentó que hay un gran trastorno para los pacientes que van con sus mutuales a atenderse, por los cobros excesivos que realiza el nosocomio.

Esto genera a su vez que las personas prefieran irse a otros centros de salud con menores costos y también provoca tensas negociaciones entre las obras sociales, los afiliados y el hospital, para lograr las coberturas necesarias.

"Nosotros cobramos todo a las obras sociales y aquellos que no tienen convenio se los deriva a otro hospital. Desde el servicio de guardia, atención en piso, pañales, agujas, medicación y gafas", enumeró la empleada, que prefirió mantener reserva de su identidad por temor a represalias.

"Tenemos muchos internados que no pueden realizarse las cirugías justamente porque las obras sociales no le dan el ok. Los transfieren a otros hospitales, hacen el traslado, porque es mucho más barato", aseguró.

Estas situaciones generan todo tipo de malestar entre pacientes, familias y personal médico. "La gente se enoja mucho porque el Gobernador dice una cosa y después les cobran otra. Siempre el enojo es con el personal y nosotros no tenemos nada que ver. Somos unos mediadores de salud. Eso lo tienen que ver con la obra social, con los jefes y con lo que dice el Gobernador", ahondó.

Todo se da en un contexto de reclamos por actualizaciones salariales por parte del gobierno provincial, que en cuatro meses no brindó ningún tipo de recomposición. "Nosotros seguimos trabajando igual, el personal sigue siendo el mismo, la realidad es que no podemos parar como hacen otros centros. Nosotros atendemos a toda la provincia de igual manera y las veces que hemos intentado ir a paro o ir a una movilización, siempre por detrás, han estado las amenazas, el hostigamiento, el acoso", lamentó.

"Es un malestar general que se nota siempre. Nosotros podemos hacer 8 o 16 horas y si no vienen a sacarte no sabés cuando salís y después eso lo sentimos en el cansancio. Nos hemos tenido que ir a atender a la guardia porque no damos más de las crisis de llanto, de ansiedad. Después, lo primero que me dicen es 'agradecé que tenés trabajo, si no, vas a estar en la lista de los que te echan'", aseveró.

La situación de los trabajadores de la salud también se vio resentida en otros derechos laborales como lo es el servicio de viandas, al que describen cada vez es más deficiente por conflictos del proveedor con el hospital.

"El 'Carrillo' busca hacerle la vida más fácil a los ciudadanos que acceden a la salud pública", tituló la Agencia de Noticias San Luis a una entrevista realizada al director del "Ramón Carrillo", Adolfo Sánchez de León. La realidad, para pacientes y profesionales, va en disonancia. Del dicho al hecho, hay un largo trecho.

Redacción/MGE