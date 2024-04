Francis Ford Coppola

"El Padrino"

La obra maestra de Coppola por excelencia es “El Padrino”. Nominada a 11 premios Óscar, al final se alzó como mejor película, mejor actor para Marlon Brando, como Vito Corleone, y mejor guion adaptado.Con Paramount disconforme con el reparto, especialmente por la presencia de Marlon Brando y del debutante Al Pacino, Coppola tuvo que pelear con los ejecutivos para que le respetaran sus decisiones y no ser sustituido a la semana de rodaje por un director más violento; creían que él no sería capaz de dotar al filme de la intensidad que ameritaba. “El Padrino, parte II”, con un presupuesto que doblaba el de su predecesora, lograba la gran hazaña de superar a un título mítico. Adentrándose en la tragedia de Michael Corleone.

Plataforma: AppleTV

Duración: 2 horas y 55 minutos

Año: 1978

Puntuación IMDb: 9,2

"Apocalypse Now"

El guion está basado en “El corazón de las tinieblas” (“Heart of Darkness”), una novela corta de Joseph Conrad ambientada en África de finales del siglo XIX. La trama transcurre en 1969, en plena guerra de Vietnam, donde el coronel Walter E. Kurtz, de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, se ha vuelto loco y ahora manda a sus propias tropas de montañeses dentro de la neutral Camboya.

La primera película del joven Orson Welles pudo haber sido la adaptación de la famosa novela de Joseph Conrad, pero ese proyecto fue abandonado por su elevado costo. Casi 40 años después, no existía mayor aliciente para Coppola que realizar el proyecto que su gran mito en el cine no había podido hacer.

La película ganó dos premios Óscar, a la mejor fotografía y al mejor sonido.

Plataforma: Amazon Prime Video

Duración: 2 horas y 33 minutos

Año: 1979

Puntuación IMDb: 8,4

"La conversación"

Harry Caul, un detective de reconocido prestigio como especialista en vigilancia y sistemas de seguridad, es contratado por un magnate para investigar a su joven esposa, quien mantiene una relación con uno de sus empleados. La misión, para un experto de su categoría, resulta a primera vista inexplicable, ya que la pareja no ofrece ningún interés. Sin embargo, cuando da por finalizado su trabajo, advierte que algo extraño se oculta tras la banalidad del caso.

La obra de 1974 se convertirá en una serie de televisión con el cineasta J.C. Chandor. El mayor reto será adaptar el viejo aparataje clásico del cine a una tecnología moderna.

Plataforma: Filmin

Duración: 1 hora y 55 minutos

Año: 1974

Puntuación IMDb: 7,8

"Drácula, de Bram Stoker"

Considerada la más fiel de las adaptaciones de la famosa novela, es también un ejemplo de infidelidad literaria por la relación amorosa entre el conde y Mina, no presente en la novela, pero que en ningún momento deslegitima la adaptación, sino que la enriquece con un nuevo punto de vista que da fuerza a la decisión del conde, no explicada en la novela, de viajar a Inglaterra, que perfectamente podría haber estado incluida en el relato original.

Tan alejada de todo lo conocido y de la típica imagen del vampiro creada por Béla Lugosi o Christopher Lee, fue uno de los mayores éxitos económicos de Coppola. Además, logró tres premios Óscar: vestuario, maquillaje y efectos sonoros.

Plataforma: Netflix

Duración: 2 horas y 8 minutos

Año: 1992

Puntuación IMDb: 7,4

"La ley de la calle"

Considerada por el director como su mejor película, “La ley de la calle” es una adaptación de la novela homónima de Susan E. Hinton. La película se sitúa en el pueblo industrial de Tulsa, Oklahoma, en los años 1950.

Coppola enfoca su cámara a través de los ojos del “Chico de la Moto”, el cual capta la realidad en tonos descoloridos; lo único en color de la película son los peces luchadores de Siam (Betta splendens), para poder enfocar su importancia en la obra.

Para el director, este filme resalta por la colaboración con su hijo Roman Coppola y el actor Matt Dillon fue un aspecto clave en la realización del largometraje.

Plataforma: Filmin

Duración: 1 hora y 34 minutos

Año: 1983

Puntuación IMDb: 7,2