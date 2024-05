Kenia Os: "Me siento más completa como artista"

—¿Cómo nació "Kitty", la colaboración con La Joaqui?

—Primero nos seguimos y empezamos a escribirnos mensajitos. Desde el día uno siempre hubo muy bonita química. Ella estaba en Miami y yo estaba en Los Ángeles y le dije: “Tienes que venir a Los Ángeles al estudio. Estoy grabando mi álbum”. La volé desde Miami, entramos al estudio y fue increíble. Creo que fue de mis sesiones favoritas de todo el álbum. Estábamos fluyendo, el tema central surgió rápido y a las 2 horas ya teníamos la canción. El video lo hicimos en Buenos Aires y para mí tiene un lugarcito en mi corazón. Detrás del video teníamos a toda la gente ahí apoyándonos. Salieron todos de sus casas, nos echaban porras y nos grababan. La Joaqui es muy querida, toda la gente la abrazaba. Fue increíble, yo estaba en shock, me divertí demasiado. Tenía muchas ganas de ir ahí y que el video se sintiera real. No veo el video en otro lugar, solamente lo veo ahí.

—Forma parte de Pink Aura, tu tercer álbum de estudio y primero en casi 2 años

—Creo que este álbum disfruté muchísimo escribirlo, grabarlo y ser parte de la dirección creativa. Tuve dos años para prepararlo y creo que es el álbum donde me siento más completa como artista. He crecido en la industria desde los 17 y por primera vez muestro al mundo esta parte más mujer, ya con 25 años. Es increíble saber que la gente está creciendo conmigo. Es muy lindo poder mostrarles estas letras y esta parte tan interna mía que ha sanado a través de los años en el ojo público.

—"Kitty" es solo una de varias colaboraciones interesantes que podemos escuchar en el álbum, ¿qué ha sido especial de trabajar y grabar cada una de ellas?

—Creo que lo más lindo que he tenido es el apoyo de todas estas colaboraciones. Yo estoy súper agradecida con La Joaqui por abrirme las puertas. Es mi primera colaboración en Argentina y es con una reina y con alguien que tiene muchísimo respeto, no solo en la industria, sino también con la gente. A mí me tocó verlo y vivirlo. Es increíble saber que tengo esta oportunidad.

—¿Con quiénes más trabajaste?

—Las otras colaboraciones son chicas que quiero, respeto, admiro y que me han abierto también esta ventana de oportunidades. Por ejemplo, Villano Antillano en Puerto Rico o Yeri Mua que está haciendo reggaetón mexicano. Estar con ellas fue increíble, igual con Alvarito (Díaz) de Puerto Rico y Bella (Poarch) que me encanta todo lo que ella hace y es una persona increíble. Es muy lindo. Con todas las colaboraciones me llevo muy bien y no es nada más colaborar, sino realmente es genuino. En el estudio y en las grabaciones se siente ese amor por cada canción.