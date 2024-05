Argentina, con Parker, cayó en los dos amistosos europeos

En la continuidad de la preparación que Argentina realiza para los Juegos Olímpicos de París, el equipo al mando de Guillermo Milano y con el retorno de James Parker perdió los dos amistosos, el primero ante Croacia por un tanto, fue 19-20 y el segundo, ante Noruega por 28-40.

"El resultado es una anécdota, estos son los partidos que nos sirven, porque los equipos europeos tienen otro roce y jerarquía. El balance es sumamente positivo, contra Croacia tuvimos momentos de un alto nivel, que ese es el objetivo al que tenemos que aspirar para llegar a los Juegos Olímpicos", comenzó el detalle el lateral puntano que volvió a vestir la celeste y blanca.

Tuvimos momentos de un alto nivel de juego contra rivales de gran jerarquía. El balance fue positivo (James Parker- lateral de la Selección Argentina)

Con respecto a su labor particular, Parker comentó: "Me sentí muy bien, estoy entrenando mucho con mi equipo y quiero seguir así para llegar de la mejor forma a los Juegos Olímpicos. Obvio que la convocatoria final aún no se sabe, pero quiero estar a disposición del técnico en el momento que sea necesario. Creo que como equipo estamos bien, seguiremos trabajando en algunos puntos específicos para crecer de cara a lo que viene".

Así, Los Gladiadores sumaron dos partidos de calidad en la previa de París 2024, la cuarta participación olímpica consecutiva en la historia que registrará esta Selección.

En el primer amistoso disputado en el "Jordal Amfi" de Oslo, Los Gladiadores dejaron en claro, desde el arranque, que llegaron a la capital noruega para aprovechar al máximo esta gira, mostrarse bien competitivos y seguir sumando minutos de calidad para llegar de la mejor forma a París.

Mientras tanto, el segundo cotejo contra Noruega fue especial, ya que este equipo será el mismo del debut de los Juegos Olímpicos. En París 2024, la Selección integra el Grupo B junto a Dinamarca, Noruega, Hungría, Francia y Egipto.