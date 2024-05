Las chances de que se haga el Pacto de Mayo son nulas y crecen las dudas

Desorbitado. El gobierno de Milei ahora resalta el efecto a futuro que podría tener el Pacto y no en la fecha de la firma. Foto: NA

El 25 de mayo no sería el día con aire patrio y clima fundacional de su relación con las provincias como había imaginado el presidente Javier Milei el 1º de marzo cuando lanzó la convocatoria a viva voz en el Congreso. A 6 días de la fecha, el Gobierno no termina de confirmar la caída del Pacto de Mayo, pero todo indica que no habría reunión con gobernadores en Córdoba.

Las alternativas que aparecen en el horizonte son el 20 de junio o el 9 de julio, otros días patrios que podrían darle un marco de argentinidad al evento.

“Sin dictamen, el Pacto de Mayo con gobernadores y Jorge Macri probablemente se postergue, porque el Pacto se fundamenta en la ley de 'Bases' y en el paquete fiscal”, indicaron fuentes de Casa Rosada al medio Noticias Argentinas.

Para no cancelar todo, el Presidente irá igual a Córdoba, pero el compromiso no será con las provincias, sino con la ciudadanía, en un acto más popular, que le dará a Milei la posibilidad de mostrar su cercanía con la gente, en un distrito en el que no le será difícil juntar una gran multitud.

Con este contexto, en el Poder Ejecutivo hay una serie de enojos divididos entre los gobernadores y los senadores, a quienes cuestionan por querer “protagonismo”, sabiendo que tienen la clave de votos para destrabar la ley de “Bases”.

“Muchos se sentaron a hablar, pidieron cambios, pero al final iban a votar en contra”, criticó una voz cercana al Presidente.

Milei sigue por el momento sin poder conectar con los gobernadores, a quienes sigue mirando con recelo y desconfianza, pese a que muchos tenían pensado asistir a la cita cordobesa y firmar los diez puntos propuestos por el poder central.

El optimismo inicial en el Senado, anclado en la victoria de Diputados, hizo que el oficialismo dejara en un segundo plano las cuentas, que no le daban, más allá de que culpó por la demora del dictamen a “la falta de liderazgo” y la “dispersión” que existe en la oposición.

El rol de Villarruel

Al igual que en Diputados, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la Jefatura de Gabinete, representada por su número dos, José Rolandi, encabezaron las negociaciones con gobernadores y legisladores.

No dio lugar Milei a que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, pudiera entrar en esa ronda de consultas, con tira y afloje incluido, que significa negociar condiciones para sacar una ley.

Apenas girado el proyecto desde Diputados al Senado, la vicepresidenta había intentado sin éxito de hacerse un lugar de peso en las tratativas.

Con los diálogos inconclusos y el dictamen sin firmas, esta semana, la Casa Rosada habilitó que Villarruel colaborara con el trabajo que habían comenzado sus colegas con oficina en Balcarce 50.

El Presidente reniega de las acciones de “negociar” y “consensuar” como parte de un anclaje ideológico, pero debió permitir a su compañera de fórmula asumir ese rol, que bien le ha calzado desde que desembarcó en la más grande oficina de la Cámara alta.

De acuerdo a comentarios de bloques opositores, incluido el de Unión por la Patria (UxP), Villarruel es alguien con quien los canales de diálogo están abiertos, más allá de las lógicas diferencias de pensamiento.

El perfil más político que supo mostrar en el Senado le valió el reconocimiento de los legisladores, pero pareciera no servir para descongelar su relación con Milei.