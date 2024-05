La fiesta ganadera de la Rural San Luis juntó a casi dos mil terneros

El trabajo de todo un año en los campos de cría fue reconocido por un jurado especializado que premió a los mejores ejemplares. La 43ª Fiesta del Ternero cerró el sábado en la Sociedad Rural de San Luis con celebraciones, una muestra estática para la familia y precios muy firmes en los ágiles remates dirigidos por tres consignatarias de hacienda.

En su discurso inaugural, la presidente de la entidad, Yeny Yurchag, felicitó a los productores por la evolución genética que muestran cada año a pesar de las adversidades climáticas.

La dirigente aprovechó la ocasión para anunciar que inició el acompañamiento a los ganaderos de Dupuy para que formen una entidad que los represente y como gesto de integración, incorporó al productor Julián Bonetto, de estancia "La Aurora", ubicada al sur de Martín de Loyola, como integrante del jurado de clasificación.

Las firmas que estuvieron a cargo de las ágiles ventas fueron Berssan & Compañía, San Luis Feria y Ganadera del Sur.

Entre los premiados, sobresalieron cuatro lotes de machos y hembras Angus provenientes de Unión, en el Departamento Dupuy, una zona que por primera vez participa de la tradicional fiesta de la Rural puntana, que fue declarada de interés legislativo.

"Estoy muy contento con este reconocimiento porque no me lo esperaba. Tengo un campo de cría bovina entre Unión y Bagual, y los terneros que traje a la muestra los elegí a último momento porque me convenció un técnico del INTA para participar", le dijo a El Diario Humberto Campo, minutos después de conocer la decisión del jurado.

Los valores más altos se los llevaron dos lotes de terneros Angus colorados premiados, por lo que pagaron $2.340 y $2.300 por kilo vivo, ambos provenientes del establecimiento "La Leca", del productor Roberto Pagano.

Ambos fueron comprados por empresas ganaderas de Mendoza, "Don Chicho" y estancia "El Cacique".

"Espectacularmente bien me ha ido, porque he sacado dos primeros premios y dos segundos premios, lo cual significa un incentivo, porque con los tres años de sequía que hemos pasado, más la situación económica general del país, es un gran incentivo para seguir produciendo en San Luis, en un lugar semiárido, a veces hostil", valoró el productor.

Adelantó que seguirá invirtiendo en tecnología y en genética para que San Luis "tenga la mejor carne del país".

El jurado de admisión, que trabajó durante el viernes, estuvo a cargo de José Debatista, mientras que el de clasificación se integró con Guillermo Meirovich, Juan Marino y Bonetto.

Yurchag compartió un almuerzo especial con intendentes, legisladores y el gobernador Claudio Poggi, que brindó un discurso durante agotadores 40 minutos y en que, sin anuncios concretos para el sector, repitió el mensaje que pronuncia en cada acto institucional desde que asumió el cargo.

"Es la primera vez que soy juez en la Fiesta del Ternero y es un orgullo porque formo parte de la nueva generación", destacó Meirovich, un productor con campo mixto cerca de Paso de las Carretas.

También consideró que la genética de los bovinos en San Luis muestra una gran evolución: "Se nota que hay mucho trabajo puesto detrás de cada vaca, a pesar de que estamos muy complicados con las pasturas".

Entre los ganaderos premiados, se destacaron Emilio Pellet, Fernández Piquillen, María Marta Becerra, Carmen Funes, Jorge Vicentini, Juan Abelardo Chacón, Roberto Lucero Mondino y Estancia La Olga.