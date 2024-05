ATE calificó de "insuficiente" el incremento salarial del 15%

El gremio ATE repudió el incremento salarial del 15% anunciado este martes por el gobernador Claudio Poggi. Indicaron que es "insuficiente" y exigieron recomposiciones salariales acordes a la inflación.

“Los anuncios de aumento salarial del gobernador Poggi, no son los que el personal estatal provincial a gritos reclama. Con una inflación de más 100% acumulada, anunciar un 15% de aumento demuestra que el Gobierno Provincial no está dispuesto a atender las demandas urgente de todo el sector estatal que no aguanta más este ajuste salvaje sobre los ingresos”, publicó ATE en sus redes sociales tras el anuncio.

Los despidos de profesionales del Estado, y los bajos salarios son moneda corriente desde el 10 de diciembre.

“Nos parece lamentable que se publiquen los salarios de las y los trabajadores como método de extorsión y con intenciones maliciosas, dado que dichas publicaciones no reflejan la realidad salarial del personal y sí deja en evidencia algo avergonzante que es la gran cantidad de salarios por debajo de la línea de la pobreza”, indica el comunicado.

A su vez, en comunicación con Lafinur FM Radio, el titular de ATE San Luis, Fernando Gatica, criticó el aumento. “Se ponen orgullosos de que hoy tengamos los estatales salarios por debajo de la línea de pobreza”, manifestó.

Además, alertó: “Seguramente vamos hacia un escenario de una protesta unificada, generalizada, donde muchos se van a sumar”.

Gatica dijo que solo la inflación de diciembre fue del 25%, por lo que el anuncio de Poggi del 15% no alcanza.

"No es falta de recursos, el ajuste lo hacen sobre los trabajadores estatales", manifestó.