Misiones: los policías que participen en las protestas serán despedidos

Tiempos difíciles. Cubiertas quemadas en la protesta que no cesa en Misiones. Foto: Blas Martinez.

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, confirmó que adoptaría como sanción el despido de los efectivos que hayan participado de las protestas que va por el séptimo día de reclamo. “Por supuesto que sí, hay una denuncia penal y esa denuncia determinará las responsabilidades”, contestó a la entrevista que le realizaron por radio "La red".

Según Pérez, los policías no pueden utilizar bienes del Estado para protestar y que el reclamo del grupo de uniformados de fuerzas de seguridad está fuera de la ley. Además, cometieron un cúmulo de acciones como los “28 móviles policiales que fueron robados que están siendo utilizados para cualquier cosa menos para cumplir funciones de seguridad”. “No toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”, apuntó.

En las últimas horas, el conflicto con los empleados públicos de Misiones se acrecentó con tomas de edificios públicos, como el ministerio de Salud local, y la profundización del reclamo salarial de los docentes y policías que se movilizaron este miércoles.

Por su lado, Ramón Amarilla, vocero policial misionero, aseguró que “en Misiones hay una dictadura disfrazada de democracia”. Además remarcó que pedirán el 100% de aumento, aunque también reconoció que están abiertos y a la espera para una nueva convocatoria al diálogo por parte del gobierno provincial. Para Amarilla, la propuesta del gobierno es una burla. "No pueden venir con un 15% de incremento y luego con un 20%. Es una falta de respeto. Le pedimos que se acerque a la canasta básica", expresó en medio del conflicto en las calles.

El ministro tildó como “error conceptual” que se solicite un incremento de acuerdo a la canasta básica y aseguró que el incremento triplica el índice de la inflación de los últimos meses. “En el acumulado supera el 70% de aumento para toda la administración pública”, precisó, y además advirtió que Misiones le faltan 20.000 millones de pesos que dejó de percibir de parte del Estado nacional.

“Entendemos la situación y hay que tener empatía. Lo que puede hacer el gobierno de Misiones es generar los aumentos que impacten en el bolsillo, pero haciendo una administración responsable”, resaltó Pérez.

Mientras tanto, los manifestantes de la Policía de Misiones solicitaron una amnistía generalizada para que ninguno de los que intervino en la protesta tenga sanciones legales o administrativas. “No somos delincuentes. Criminalizar la protesta no es el camino. El diálogo es el camino”, dijo Germán Palavecino, otro de los voceros.

Otros grupos de trabajadores del Estado se sumaron a los conflictos y confrontaciones que vive la provincia en los últimos días. Los trabajadores del Hospital de Pediatría presentaron una carta abierta en disconformidad con los aumentos otorgados. Un sector de la empresa Energía de Misiones protestó frente a la sede central y cortaron el tránsito.