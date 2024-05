Advierten por el pésimo estado de varios tramos de la exruta 7

La Asociación Civil Camioneros Solidarios de Larga Distancia de San Luis presentó una nota al Ente Control de Rutas en la que alertó por el estado deplorable de varios trayectos de la Autopista de las Serranías Puntanas. En el organismo admitieron que actualmente no tienen fondos para hacer mantenimiento y arreglos, y dijeron que recién el mes que viene el gobierno provincial transferirá el dinero para realizar las reparaciones.

En un primer momento, los camioneros presentaron el escrito en Vialidad Nacional, pero les informaron que el trayecto de la ruta nacional N° 7, al igual que la ruta nacional N° 55 que atraviesa San Luis, están a cargo del Ente Control de Rutas en lo referente a arreglos y mantenimiento de los caminos. El gobierno nacional le cedió al estado provincial la concesión de la ruta N° 7 por la construcción de la autopista.

La nota que entregaron tiene trescientas firmas de camioneros y turistas que circularon por el camino en las últimas semanas, quienes constataron el calamitoso estado en que se encuentra actualmente esta importante vía nacional.

El presidente de la Asociación Civil Camioneros Solidarios de Larga Distancia, Cristian Nievas, fue recibido por el jefe del Ente Control de Rutas, Ariel Páez. “Me manifestó de que están al tanto de la situación de la ruta, pero que están esperando que la Provincia les transfiera dinero porque no tienen fondos. Ahora no sé cómo no van a tener plata si con lo que recaudan por día, tranquilamente ya la podrían haber arreglado”, precisó Nievas.

Deberán reparar la ruta o tendrán que levantar la barrera de los peajes. Si hace falta, realizaremos una manifestación (Cristian Nievas- Presidente de la Asociación Civil Camioneros Solidarios de Larga Distancia)

El funcionario le comunicó que el Ejecutivo recién a mediados de junio enviará los fondos necesarios para realizar los arreglos en la Autopista de las Serranías Puntanas. “Nosotros les pedimos que no hagan los bacheos: lo que tienen que hacer es levantar las plateas de hormigón porque están destruidas y rotas. Que no hagan lo que venían haciendo que era tirarle asfalto caliente en los pozos, que queda peor porque se forma como una montañita y quedan como un lomo de burro. Hay que levantar todo el hormigón y hacerlo de nuevo, y en los trayectos de asfalto caliente que por lo menos raspen, debido a que no se puede transitar”, detalló.

Describió que los camioneros y automovilistas se enfrentan a un problema de extrema gravedad en la Autopista de las Serranías Puntanas en el tramo que va desde el kilómetro 790 hasta el 657, en Justo Daract, así como en el segmento que va desde el kilómetros 685 al 745. “Estos trayectos se caracterizan por la presencia de pozos, asfalto levantado, ondulaciones y otras irregularidades que tornan la vía prácticamente intransitable”, manifestó.

El estado actual de la ruta representa un grave peligro no solo para los vehículos de gran porte, como los camiones que transitan diariamente por el sector, sino para cualquier otro rodado. “Esta situación del camino pone en riesgo la seguridad vial de todos los usuarios de la ruta y puede derivar en accidentes de consecuencias lamentables”, señaló.

En la nota, la entidad solicita que se tomen las medidas urgentes para solucionar estos problemas. “Es imperativo que se concreten las reparaciones necesarias para garantizar condiciones seguras de circulación en el menor tiempo posible”, dijo Nievas.

Manifestó que otros caminos que tienen problemas por falta de mantenimiento son la ruta nacional N° 8 y la ruta nacional N° 55, que tienen trayectos que son intransitables.

En caso de que en la segunda quincena de junio no comiencen con los arreglos, adelantó que realizarán otra nota, esta vez dirigida al defensor del Pueblo, para que les brinde una solución. “Deberán reparar la ruta o tendrán que levantar la barrera de los peajes. Estamos decididos a realizar una manifestación si hace falta para que reparen urgente el camino”, adelantó.