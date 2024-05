Crecen los hechos de inseguridad: reacciones tardías sin el sustento de un plan

La varita mágica no aparece. Los que decían haberse capacitado para gobernar están haciendo agua en un tema muy sensible para la comunidad. Los hechos delictivos se incrementan en los cuatro puntos cardinales de las principales ciudades y en muchas de las localidades del interior. Y, no hay reacción o no se nota.

En la edición anterior de Mesa Cinco, mediante un mapa del delito muy casero armado con la ayuda de vecinos, se supo que en el Gran San Luis (la capital, La Punta y Juana Koslay) se comenten al menos 24 robos o hurtos por día.

La medición arroja una cifra por demás preocupante: un robo o hurto por hora, en diferentes puntos de las tres ciudades. El panorama para nada varía en Villa Mercedes.

La voz del Gobierno

La administración de Claudio Poggi no tiene un plan de seguridad, pese a que admite que tiene una braza caliente entre sus manos.

Como sucede con otros temas, siempre tiran la pelota fuera de la cancha. No se hacen cargo ni con 6 meses de gestión frente a un contexto complicado debido a que las barras de las mediciones de los distintos hechos delictivos sigue en franco ascenso.

El gobernador Claudio Poggi el pasado lunes durante la inauguración de un precario campo de tiro, un día después que El Diario/Mesa Cinco difundiera la alarmante realidad delictiva, de manera apresurada, como abriendo el paraguas habló de la inseguridad.

De lo que dijo se evidencia que el gobierno no tiene un plan de seguridad, devela la ausencia de un norte y que lo realizado hasta ahora son solo medidas aisladas.

De acuerdo a esas palabras, la apuesta más fuerte que hace el Gobierno para combatir el delito es con la llegada de la Gendarmería (con tan solo 40 efectivos se encargará de hacer controles en las rutas nacionales) y a la adquisición de patrullas.

A la llegada de la Gendarmería dijo que le sumará convenios con las policías de las provincias limítrofes.

Estas son las medidas concretas con las que Poggi piensa combatir el delito. Con la ayuda de tan solo 40 efectivos de Gendarmería (en algunas horas descansan y por ende tendrán menos gendarmes en la calle más los administrativos). Un efectivo ahora retirado no dudó en señalar que "el Gobernador está errando el viscachazo". Sostuvo que "fue un error grave cerrar el ingreso a la Escuela de Policía para invertir en el desembarco de la Gendarmería, cuya función es estar en las rutas y no en los sectores de mayor saturación delictiva". "En vez de invertir en la formación de nuestros jóvenes, lo que permitiría incrementar la dotación policial, prefieren pagar para que se instale la Fuerza federal que mucho no puede hacer en la provincia".