Dosep: exigieron que Poggi dé una solución urgente a Discapacidad

Un grupo de afiliados y prestadores de Dosep, se acercaron este miércoles a Terrazas del Portezuelo para presentar una nota —con más de 260 firmas— al gobernador, Claudio Poggi, para que les brinde una audiencia. La finalidad del petitorio es que les proporcione una solución frente a los múltiples problemas que enfrentan en las prestaciones a personas con discapacidad y la falta de soluciones concretas de parte de la coordinadora de la entidad, Teresa Nigra.

Maximiliano Giménez, quien tiene un hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA), precisó: “Vinimos un grupo de padres y madres afiliados de Dosep que tenemos hijos con discapacidad, porque advertimos varios inconvenientes con lo que respecta a las prestaciones de salud”.

Aseguró que hasta la fecha, no se actualizaron los nomencladores de las prestaciones de apoyo, tales como Psicología, Psicomotricidad, Terapia Ocupacional, Neurorehabilitación, Estimulación Temprana, y Fonoaudiología, entre otras. “Las sesiones de tratamiento están significativamente por debajo de la media nacional según el nomenclador vigente. En algunos casos, Dosep cubre solo aproximadamente el 40 por ciento del costo por sesión de tratamiento”, detalló.

Este panorama los obligó a cubrir de su propio bolsillo más de 150 mil pesos en algunos casos para continuar con los tratamientos establecidos, lo que se volvió últimamente insostenible. “Como resultado, nuestros familiares con discapacidad están dejando de recibir los tratamientos adecuados, lo que impacta negativamente en su calidad de vida y su futuro. Esta situación afecta a muchos niños, adolescentes y adultos con discapacidad”, describió.

Recordó que, en lo que va del año, se reunieron dos veces con las autoridades de Dosep y hasta ahora nunca tuvieron una solución. “En esas dos ocasiones les solicitamos que equiparen los valores que piden los profesionales, que les corresponde de acuerdo a los nomencladores nacionales, pero no lo tienen en consideración o no es una prioridad para la coordinación de Dosep, porque notamos que no hay ninguna mejoría y estamos cada vez peor. Se mejoraron algunos temas de otras prestaciones, pero no los que son relacionadas con la nomenclatura, como, por ejemplo, de Psicología, Psicomotricidad y Fonoaudiología, entre otras”, señaló.

Según su información, estos inconvenientes en otras obras sociales no suceden como en la mutual estatal. “Lo relacionado a los nomencladores en prestaciones de apoyo son los problemas que tiene Dosep. Por ahí pueden tener inconvenientes con el Círculo Médico, como pasa con cualquier otra obra social, pero llegan a un acuerdo”, manifestó.

“Por el momento, vamos a esperar una contestación. Presentamos la nota, se generará un expediente y habrá que seguirlo para ver cuándo nos darán una audiencia. Si no se da que nos convoquen, ahí recién analizaremos tomar otro tipo de medidas”, concluyó.