A plena luz del día y sin forzar aberturas, se robaron dos bicicletas

“No tengo esperanzas en que las bicis aparezcan, ni siquiera en que detengan a los ladrones, pero sí quiero que se vean en los medios, que sepan que quedaron grabados; tal vez de esa manera no lo hacen más”, resumió con certeza Macarena Allende el porqué de su decisión de divulgar imágenes y videos del robo que sufrió el domingo, a plena luz del día, en el complejo de departamentos donde vive con su pareja, cerca de la sede de la Universidad Católica de Cuyo.

Macarena es una joven que llegó hace ocho años del interior de la provincia a estudiar, completó su carrera y hoy desarrolla su profesión en la ciudad capital. Asegura que nunca vivió en carne propia ninguna situación parecida. A pesar de que el hecho no fue violento y que incluso no lo presenció de manera directa, la sensación que le quedó luego de ver las imágenes de la secuencia total del robo es una desazón gigante y una completa sensación de desamparo. Además de la certeza de que nunca más podrá volver a pasear con su pareja en las bicicletas que tanto esfuerzo les costó comprar hace unos tres años. “La mía era una bicicleta única. Le tenía mucho cariño porque siempre salíamos a pasear los fines de semana”, deslizó la joven a El Diario de la República.

La pareja de Allende notó que las bicicletas no estaban el domingo cerca de las 19, cuando llegó de trabajar. “‘¿Qué pasó con las bicis?’, me dijo cuando vino del trabajo. Él se había ido a las diez y yo estuve todo el día en casa, no salí en ningún momento. Es peor cuando pienso que si salía, me encontraba esta gente dentro del complejo”, mencionó la joven.

El complejo que la damnificada refiere es uno ubicado en el pasaje Piamonte, cerca de la sede de la Universidad Católica de Cuyo, de la calle Felipe Velázquez. Indagando entre los vecinos, Macarena logró dar con las grabaciones de las cámaras de seguridad del condominio, a pesar de que todos creían que no funcionaban.

Por las cámaras nos damos cuenta de que hay un tipo que entró a mediodía con llave y volvió a las dieciocho (Macarena Allende- Damnificada)

La pareja se sorprendió cuando descubrió que la misma persona que ingresó al complejo y se llevó junto a un cómplice las dos bicicletas ya había estado dentro de la propiedad al mediodía. Más desagradable fue el trago cuando develaron que el ladrón se valió de una llave para entrar al perímetro. “Es de no creer. Por las cámaras nos damos cuenta de que hay un tipo que a las doce del domingo entra con llave del complejo y está alrededor de veinte minutos dentro. Se ve que anda, hace como que habla por teléfono, etcétera, y se va. Y a las seis, por ahí, viene este chico con otra persona y se van con las bicicletas andando, lo más bien”.

“Yo hice la denuncia el domingo y la Policía vino ayer (por el martes) e hizo un interrogatorio a los vecinos. Pero nadie vio nada y a nadie más le faltó nada más. El tema es que todos pensábamos que esas cámaras no funcionaban y esta gente también debe haber creído eso, porque ni siquiera se han tapado la cara. Es más, uno de ellos entró dos veces, estuvo como media hora adentro”, explicó la víctima. “Pensaban que las cámaras no funcionaban porque en ningún momento se ocultan la cara —insistió—. De hecho, la segunda vuelta, que es a las cinco, en donde ya se llevan las bicis uno entra con gorra para adelante, o sea, se ve bien perfecto todo”.

Con todos esos datos, Allende siguió averiguando y se dirigió hacia donde supone, a partir de las imágenes que recolectó, huyeron los dos hombres con las bicis de ella y de su pareja. “Es una zona que no es de fácil acceso. En la esquina del Farmacity (Sarmiento y Ciudad del Rosario) siempre hay un policía. Y fui y le pregunté si había visto a dos hombres así y así, con las bicis, y me dijo que sí. Justo en ese lugar hay cámaras de seguridad públicas, así que le avisamos a la Policía en donde hicimos la denuncia para que pidan esas imágenes”.

Macarena sospecha que el hombre que estuvo ese mediodía en el complejo estuvo haciendo inteligencia. Pero lo peor es que el hombre ingresó con una llave y sin necesidad de forzar ninguna abertura, por lo que sospecha que le facilitaron el acceso o que la inmobiliaria que administra el condominio falló en la seguridad y brindó las llaves a trabajadores temporarios.

Pero eso no es todo. Los jóvenes, además de haber sido despojados de sus elementos con los que practicaban y compartían su tiempo libre, fueron objetivo de estafadores oportunistas. “Imaginate que además de eso nos llaman por teléfono diciéndonos que vieron la bici, que la tienen, que por tanta plata me dan la bici. Es algo que agrega más angustia”, relató.

Ahora, Macarena espera que la investigación avance. De las imágenes que aportó a los pesquisas se podrían obtener los rostros de las dos personas que estuvieron entre las 12 y las 18 del domingo y luego de revisar las cocheras, se llevaron las dos bicicletas rodado 29.