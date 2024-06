Quines: no hay comprobantes de los gastos en los balances

Dice el popular refrán que “lo que de noche se hace de día se ve”. Así parece replicarse la actualidad en Quines, donde un escándalo sacudió a la comunidad. Los balances del tercer y cuarto trimestre (2023) del exintendente Oscar “Paco” Macías fueron rechazados por el Concejo Deliberante. Aseguran que no hay comprobantes de los gastos.

Luego de que trascendiera el conflicto, que ahora pasa a las esferas del Tribunal de Cuentas, la concejala Angelina Marín (del bloque unipersonal Justicia Social) apuntó contra la falta de sustento documental de los informes de Macías y brindó referencias técnicas para comprender las principales aristas del caso. “Los balances son totalmente irregulares, porque no se pueden cotejar y no se puede emitir un juicio, no se puede definir si está bien o mal”, aseveró en diálogo con FM Lafinur.

En un racconto, puso a conocimiento que antes de la última sesión del Concejo, hubo un minucioso trabajo de comisión para analizar los informes de Macías, de donde se desprendieron dos despachos. Uno unificó criterios entre los ediles que rechazaban la presentación (Claudio Ortiz Alaníz, Miriam Adela Nasif y Angelina Marín); el otro buscaba la aprobación (Emilio Amaya y Richard Astudillo).

Finalmente, en el recinto se terminó dando el rebote definitivo. El contexto ya viene con observaciones de balances anteriores de Macías, que se mandaron a Asuntos Municipales por estar fuera de término. En el conflicto más reciente se da la misma tesitura. La irregularidad principal tiene relación con el tercer trimestre, que tiene casi un año de vencimiento, mientras que el cuarto vencía en diciembre.

Como si fuese poco, la actual intendenta e hija de “Paco”, Antonella Macías, concretó una ampliación de presupuesto del balance de su padre (con fecha del 31 de diciembre), cuando ella no estaba en servicio para la ejecución del trámite, es decir, tomó una decisión de gobierno de manera retrospectiva. Al mismo tiempo, a esta altura los concejales tendrían que estar analizando el primer trimestre de 2024, pero no hay información.

“No tenemos comprobantes de ninguno de los gastos que están manifestados en los balances. Figura la confección de gastos de corralón, combustibles, pero no está el detalle. Se le indicó a la secretaria de Hacienda, Valeria Britos, para que lleve a la comisión la documentación respaldatoria, pero no fue. No tuvimos presentación de ningún tipo de factura para cotejar”, lamentó Marín.

“Entre los dos presupuestos, el monto es de más de $700 millones. Y no tienen constancia ni justificación de gastos. Están las declaratorias de erogaciones, pero no hay justificación de boleta, emisión de cheque. Es un mal manejo de fondos, es lo que da a suponer. No puedo firmar que está bien porque no lo puedo justificar”, agregó.

Incluso se conoció que hay compras realizadas a comercios, estaciones de servicio, corralones, por montos cercanos o superiores a los $10 millones, que fueron pagados con cheques, pero que no tienen adjuntados los comprobantes.

Marín contó que el trabajo del Concejo ya terminó. Tienen que comparar con Asuntos Municipales, ya que un artículo del Régimen Municipal indica que el Ejecutivo debe mandar antes del 30 de junio los balances correspondientes. Desde Asuntos Municipales, seguramente enviarán un informe. Pero en sí, el caso ya está cerrado para los ediles, quienes rechazaron y desaprobaron los balances.

“Tendrían que haber dado un cierre por finalización de gestión y tiene que haber un traspaso. Se ha hecho continuidad como si fuese una empresa familiar cuando tiene que ser algo independiente. Tendrían que estar rindiendo el primer trimestre de 2024. Ya está en falta la intendenta, no hay nada todavía”, opinó.

El dedo en la llaga sigue irritando a la localidad del norte puntano: por ahora, la Municipalidad de Quines se mantiene en silencio absoluto.