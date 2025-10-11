Murió Pupy, la última elefanta del ex zoológico de Buenos Aires, en un santuario de Brasi

Pupy, la elefanta africana que pasó más de tres décadas en cautiverio en el ex zoológico de Palermo —hoy Ecoparque porteño—, murió este viernes por la noche en el Santuario Global para Elefantes, en Mato Grosso, Brasil. Había sido trasladada en abril de este año, luego de 32 años de encierro.

Desde el santuario informaron que la elefanta de 35 años atravesó varios días con malestar estomacal antes de colapsar. “Su fallecimiento se produjo rápidamente, tras un período de problemas gastrointestinales que afrontó con la misma resiliencia que definió su vida”, señalaron desde la organización.

Pupy compartía su nueva vida con Kenia, su compañera en el Ecoparque. Según el comunicado oficial, cuando Pupy se desplomó, Kenia permaneció junto a ella, acompañándola en silencio.

El santuario recordó que, tras su llegada, la elefanta “cambió por completo”: comenzó a explorar el bosque, a comunicarse y a tomar sus propias decisiones. “Fue vista, querida y nunca estuvo sola”, expresaron en su despedida.

Pupy había recorrido más de 2700 kilómetros para llegar a Brasil en abril pasado. Su muerte cierra definitivamente la etapa de los elefantes en el antiguo zoológico de Buenos Aires, un símbolo de la transformación hacia un modelo de respeto y conservación animal.

