Humor chileno y mucha música local en la agenda del jueves

JUEVES

El humor oscuro de Chile

Desde Chile y con un humor irreverente e incómodo llega Lucho Miranda para mostrar sus manos abiertas en el espectáculo que lleva ese mismo nombre y que se realizará en el Cine Teatro San Luis a partir de las 21 con entradas a 30 mil pesos.

Cuyo de a dos

Otra vez la juventud y la entrega de Dos para Cuyo llega a All right, el bar de la avenida Illia, que presenta al dúo como una buena forma de resumen de la música cuyana de hoy. A partir de las 22 con entrada gratuita.

La calle se encuentra

Una de las nuevas voces de la música urbana de San Luis es la de Kid Joaco, el joven trapero que se presentará en Cede a partir de las 22 con un show que promete invitados especiales y mucho flow.

Fuego europeo

Ceniza de Roma es una agrupación que hace poco menos de un año encaminó su sendero en la música y ya tiene varias presentaciones en vivo. Una nueva será en Casa Mollo como previa de la fiesta Caliente. A partir de las 22, gratis.

VIERNES

La claridad que pasa

La potencia poética y musical de Clara Cava tiene su parada puntana en un show que servirá para presentar su nuevo disco A todo el mundo le pasa. El encuentro será en Cede, de Colón y Bolívar a partir de las 22.

Mujer canción

Gabriela Fernández inicia una gira muy activa por la provincia con un show en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes. Canciones latinoamericanas y cuyanas en la dulce voz de la mendocina que a partir de la 23 estarán en mítico escenario. Antes, el local Matías Chaín.

Un vuelo rockero

Un poco de rock en los aeropuertos es lo que propone Nafta de avión, la banda que regresa a los escenarios y toca en Pimienta, el bar de Estado de Israel 1480. Entrada gratis con pasaporte en mano.

Monos en la costa

Rock, ska, funk y pop nacional confluyen en Cuatro monos, la ya histórica banda liderada por Beto Marino que tiene una nueva presentación en All Right a las 22:30 y gratis.

Psicodelia y glam

Un poco de psicodelia y glam no está nada mal para mediados de octubre. Por eso la fecha de Elefantes efervescentes y Candy Glam aparece ideal para los amantes de dos géneros con sus características especiales. En Casa Mollo a partir de las 22:30 con entrada gratis y como previa a una fiesta de lindos colores.

En el momento justo

Macarena Montivero tiene nuevo disco, se llama Enhorabuena y, como no podía ser de otra manera, lo presentará en Merlo, una localidad muy cara a sus afectos. La sala Amigxs será el punto de encuentro para el recital que comenzará a las 22:30 con entradas en un rango de entre cinco y 12 mil pesos.



La esencia no cambia

No es muy usual que una banda despida un disco pero la excusa para tocar en vivo no tiene límites en Cruzando el charco. La banda de La Plata regresa a San Luis para decirle chau a su último disco, una celebración que será en el anfiteatro del Molino Fénix, a partir de las 22.





Vienen nadando

Del fondo del mar de las novedades musicales argentinas emerge Peces raros, un dúo que ya tiene su grupo de seguidores y que promete seguir creciendo a medida que naden en las aguas del rock electrónico. Vuelven a San Luis para tocar en Comuna en una noche que promete ser larga, larga, larga.





Andar desandando

Alfredo Gilbert Flores actúa y dirige Desandando las palabras andantes, una obra de teatro para imaginarios libres que se presentará en la sala Berta Vidal de Battini, con entradas a ocho mil pesos. Un viaje teatral que comienza a las 21.



Peña, disco y video

El nombre de la peña remarca las intenciones de Adrián Bustos, el cantante de Beazley que grabará su primer disco en vivo en Lo de Pecky, de Potrero de la Funes. “De San Luis al país” tendrá invitados especiales como Rubén Alcaraz, el cantante de La cautana, Gabriel Cantisani y ballets de la provincia.





A la poesía

La intención de Norte libre de tocar todos los fines de semana tiene una nueva escalada en La casa del poeta, el reducto de merlo. La banda de Federico López Conde y Sergio Cattaneo dará una nueva demostración de fusión guitarras y poesia a las 20 con entradas a 15 mil pesos.

Fulano de tal

Quien fue una de las voces de Los fulanos, tiene ahora un trío folclórico que se presentará en La ferroviaria, la vinería del Puente Blanco. Claudio Aguilar muestra sus primeros pasos en solitario a partir de las 21:30 con entradas a cinco mil pesos.



Cantos a la luna

La tercera edición del festivall coral Encuentros de la luna tendrá la primera noche a partir de las 21:00 en el salón Azul de la municipalidad de Villa Mercedes. Agrupaciones de toda la región le pondrán música y canto a una noche iluminada.

Venganza con dulzura

Con sorteos especiales por el día de las madres, Las vengadoras, una de las obras de teatro más repetidas de San Luis, vuelven a su lugar de origen, la sala de La oveja negra, en Ardiles y 9 de julio de Villa Mercedes. Cuentan su historia policial con la misma dosis de violencia y ternura. A las 22

Bacanal de piedra

Con La parcera en vivo, la cerveza corriendo y el ambiente de fiesta ideal, Un tal René recibe en el Cruz de Piedra a la fiesta Bacana, un encuentro donde la diversión estará en su punto máximo a partir de las 22.







SÁBADO

Joselo querido

Cantor serrano, poeta chuncano, hombre de campo adentro, José Luis Aguirre vuelve a la provincia para presentarse en la sala Hugo del Carril. El cantante que sigue pisando nubes no para de volar y vuelve a cantar a partir de la 22.

Gabriela por dos

La segunda noche de Gabriela Fernández en San Luis será en Lo de Pecky, de Potrero de los Funes, donde junto Federico Chavero recorrerán canciones argentinas y latinoamericanas. Antes de eso se presentarán Los serranos, Daniela Garro y algunos ballets que le pondrán movimiento a una noche llena de melodías.





Zavala por dos

El gran Sergio Zavala se desdobla para complacer a todo el público de San Luis en su nueva visita la provincia. El músico puntano con mayor proyección nacional de la actualidad abrirá su sábado en Un tal René, donde compartirá escenario al mediodía con el Dúo Zavala- Funes y lo cerrará en la Sala Amigxs de Merlo, desde las 22.





La ruta y el calor

En un vehículo que todos conocemos, Camionero llega a San Luis para hacer su debut en Cede. Canciones que parecen viejas pero son nuevas y una estética de ruta y flores son las propuestas del dúo que tocará a partir de las 22 en el espacio de calle Colón.

Cuarteto de tango de cinco

El cuarteto Mulenga que en realidad es un quinteto, anima la final del Campeonato de milonga intersedes de San Luis. Bailes, viruta y mucho tango se concentrarán a partir de las 22 en La nave cultural, de Centenario Justo Daract.

Recordando a Sokol

Al principio Corderos de la noche estaba concebido con un homenaje a Las pelotas, pero tras la muerte de Alejandro Sokol, el primer cantante pelotero, el tributo viró hacia el frontman. Con ese formato se presentará a partir de las 22 en Casa Beta de Lavalle e Illía.

Teatro lleno

Los motivos para festejar de Rebas Mis, la nueva obra de teatro de Carpintería, son válidos: al estreno después de mucho trabajo que se producirá en La Cometa a partir de la 22, se suma el sold out que declararon hace ya varios días. En las próximas jornadas habrá nuevas fechas.

Marcos toma un vino solo

Hijo predilecto de San Luis, Marcos Figueroa presenta Cuyanía, un nuevo show en el que reafirmará su amor por la cueca y la tonada. El encuentro será en la sala Beta Vidal de Battini a partir de las 21 con una degustación de vinos, como no podía ser otro modo.

Abrir ventanas

Chicho Cipriani y Ramón Sanz siguen abriendo la ventana de su propia historia con la música y se toma el tren de La ferroviaria, la vinería del Puente Blanco, donde tocarán a partir de las 21 con entradas a cinco mil pesos.





Dos que tocan fuerte

La unión de dos bandas jóvenes de Villa Mercedes, Trashumantes y Gauderios, hacen que la noche en el Boliche Don Miranda sea particularmente especial a partir de las 22. En el reducto de la Calle angosta, con buena comida, buena música y todo lo bueno que se pueda.

Si breve, bueno

El teatro breve tiene de bueno la agilidad de sus piezas y la posibilidad de mostrar muchas historias en la misma noche. Es por eso que Escenativa, el grupo de teatro de Merlo propone dos jornadas consecutivas en un ciclo que tendrá la primera función con Amor a los pobres y Gorila. A partir de las 21.





Dos, tres, dos

La segunda jornada del Tercer festival coral Encuentro de la luna tendrá dos funciones. Una a las 16, con las agrupaciones conformadas por menores; y la central a las 21, con grupos conformados por adultos mayores. Todo en la Casa de la cultura de Villa Mercedes con la organización de la Camerata de la luna.





El hombre que canta

El Tano Palmero se pone el traje de rockstar o de trovador solitario y junto a su banda La 4 41 repasa clásicos de todos los tiempos con una mirada especial del rock en español. Los espera All right, a partir de las 22 con entradas gratuitas.







Cerveza y reggae

El pinta fest de Pimienta, el espacio ubicado frente al rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, se compone de actividades gastronómicas, cerveza y otras frescas delicias que se conjugarán en La planta, el grupo de reggae que con su show en vivo finalizará la jornada.

A bailar con mamá

El ciclo Esto es cumbia, que se celebra en Casa Mollo, tiene su edición de octubre y maternal con Picado fino y Amantes de la cumbia, dos grupos que prometen hacer bailar en la previa de un día muy particular. Gratis en la casona de rivadavia 928.







DOMINGO

Chau Gabriela

La despedida de San Luis de Gabriela Fernández será a puro folklore en el Club de oidores, un espacio de Calle sucre que recibe a artistas con intenciones de cantar y de ser escuchados. A partir de las 18:30 con una mateada la canasta y entradas a 15 mil pesos.

Pisando nubes

Otro que se despide de San Luis y de su fin de semana de mitad de octubre es José Luis Aguirre, el cantante que recibió hace poco la noticia de que será parte de la grilla de Cosquín. En el día de la madre tocará en el Boliche Don Miranda.

De nuevo la brevedad

El estreno de Una caja para la mente y una nueva presentación de Jacobo en Bosnia animarán la segunda jornada del festival de teatro breve que se realizará en Escenativa, la sala de Merlo. Comenzará a las 21.