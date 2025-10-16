  • Nuestras redes
Jueves 16 de Octubre de 2025

24°SAN LUIS - Jueves 16 de Octubre de 2025

Estrenos de cine

El teléfono negro llama por segunda vez

La segunda parte de una exitosa película de terror encabeza la lista de novedades en la cartelera de San Luis. Se suman la animación "Frankie y sus amigos" y el drama religioso "El retorno". 

Por redacción
| Hace 1 hora

El éxito que tuvo hace cuatro años El teléfono negro, una película de terror misterioso, empujó a los productores a una segunda parte, que llega el jueves de mediados de octubre a los cines de San Luis. Además se estrenan una animación y un drama religioso.

 

 

Con el protagónico de Ethan Hawke, la secuela tiene a los mismos protagonistas de la primera parte. El raptor de niños quiere vengarse del joven que lo mandó a la tumba y se las agarra con su hermana, una adolescente de 15 años que, en sus sueños, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro.

 

 

La joven tiene inquietantes visiones de alguien acechando a tres chicos en un campamento de invierno. Decidida a resolver el misterio, convence a su hermano para enfrentarse a un asesino que desde su muerte se volvió más poderoso.

 

 

La animación de la semana es Frankie y los monstruos, que tiene como protagonista a un extraño joven creado por un científico loco que vive junto a sus creaciones. El muñeco sueña con ver el mundo, pero teme los peligros que encontrará.

 

 

Finalmente, llega a las salas puntanas El retorno, una película italiana en la que un sacerdote de El Vaticano debe investigar un inesperado milagro protagonizado por su hermano, que salió de un coma irreversible y jura ser la reencarnación de Jesús.

 

 

 

