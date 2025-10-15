Cuarta función de la obra "Un día de junio de 1955" en la sala del TIM

El grupo de teatro TIM anunció una nueva presentación de la obra "Un día de junio de 1955", escrita por Roberto Cossa. La cuarta función se realizará el viernes 17 de octubre, a las 22:00, en la sala del teatro, ubicada en San Martín 466 en Villa Mercedes. La entrada será a la gorra.

Esta pieza, una de las últimas creaciones del autor, surge de una convocatoria realizada por Argentores para recuperar el género del radioteatro y rememorar un episodio clave de la historia argentina: el bombardeo a Plaza de Mayo ocurrido el 16 de junio de 1955.

Cossa, que estuvo aquel día mientras cumplía el servicio militar obligatorio cerca de la Plaza, plasma en esta obra su vivencia personal y la memoria histórica de aquel hecho.

La obra es una profunda recreación del bombardeo a Plaza de Mayo, atravesada por la memoria y el compromiso social. Con gran potencia emotiva y sensibilidad política, invita a reflexionar para que la historia no se repita ni desde lo social ni desde lo político. Se transitan los personajes protagónicos de la época en una puesta íntima y comprometida que apuesta a transformar el presente a través del arte y la memoria.

El elenco está formado por talentosos actores locales y colaboradores especiales. Ellos son:

Pablo Muract como relator; Fernanda Abalos y Franca Tessi en voces femeninas; Gustavo Ojeda, Andrés Policino, Carlos "Pitu" Ferreyra, Bernardo Díaz, Erasmo Flores, Gonzalo Amaya; mientras que Enrique Díaz tiene a su cargo el diseño y operación de sonido y video y Fabián Zerda el aspecto técnico.

La dirección general está a cargo de Adriana Bazzano, responsable de una puesta potente y emotiva.

Se espera que esta obra pueda difundirse en escuelas, gremios, universidades y otros espacios culturales para fortalecer la conciencia social y promover la memoria histórica como un acto de justicia y compromiso colectivo.

Esta propuesta artística y política muestra cómo el teatro, la memoria y la militancia pueden caminar juntos para iluminar nuestro presente y futuro.