Las voces que se escucharán el fin de semana

La Camerata de la luna es una de las agrupaciones musicales más importantes de la provincia. No solo por su calidad en el canto, sino también por la idea de convocar a agrupaciones similares para que la actividad crezca en toda la región.

En ese propósito organizará la tercera edición de su festival coral “Encuentros de la Luna”, un ciclo de tres conciertos compartidos que tienen el fin de difundir los coros de la región. En la edición que comienza el viernes estarán el coro Semillas, el Taller de Canto, el Coro de la Escuela Río Quinto, el Coro del Instituto Sagrado Corazón, el Coro Municipal de Adultos, Amicanto, Chachao Enjambre Coral, a los que se sumarán Nurum y Amún, más el invitado especial, el coro Valinor, de Juana Koslay.

Por supuesto que el coro anfitrión será parte de la celebración con una actuación especial.

El viernes, los cantos comenzarán a las 21 en el Salón Azul de la Municipalidad de Villa Mercedes; en tanto que el sábado 18 se realizará en la Casa de la Cultura una doble jornada: a partir de las 16 estarán las agrupaciones infanto juveniles y a partir de las 21, los mayores. Todo, con entrada libre y gratuita.