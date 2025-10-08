Cine en movimiento: de Jared Latto a Natalia Oreiro y de "La Roca" a Fabi Cantilo

Una verdadera renovación experimentará la cartelera de cine de la provincia con siete estrenos que reparte de la atención de todo el público, desde los más chicos a los más experimentados, desde los amantes de las historias fuertes a la de los superhéroes.

Será cuestión de gustos personales pero posiblemente el estreno más esperado sea el de “Tron:Ares”, una de las primeras películas que profundiza en el encuentro entre la humanidad y la inteligencia artificial. Protagonizada por Jared Lato, la película cuenta el envío de un programa desde el mundo digital al real en una peligrosa misión que marcará el primer encuentro entre esas dos potencias.

Una de las dos películas argentinas que llegarán a San Luis es “Lágrimas de fuego”, una comedia dramática que tiene un particularidad rockera: la película está basada en un idea de Fabiana Cantilo, además protagonista de la producción junto a Gastón Pauls. Con tintes autobiográficos, el personaje central es una mujer que tras salir de una clínica psiquiátrica busca reconstruir su vida y reencontrarse con su hija.

La otra producción nacional de la semana es “La noche sin mi”, que tiene a Natalia Oreiro en su segundo protagónico del año, tras la reciente “La mujer de la gila”. La actriz cuenta la historia de una persona que se percibe diferente y se basa en un hecho inesperado que la transforma y pone su universo femenino en tensión, aún con la estructura familiar en contra.

Las animaciones que llegarán esta semana son “Ángelo en el bosque mágico” y “Dora: aventuras mágicas en el mundo de las sirenas”. En la primera, un niño de 10 años, viaja con su familia a visitar a su abuela pero sus padres, distraídos, lo olvidan en la terminal y el chico se adentra a un misterioso mundo habitado por criaturas extrañas y maravillosas, algunas más amistosas que otras. En la segunda, se verá una colección de una hora de cuatro nuevos episodios en los que Dora y su amigo el mono Botas se convierten en sirenas para hacer nuevos amigos bajo el agua.

De regreso a las películas para adultos, “Máquina” es la nueva producción de Dwayne Jhonson y Emily Blunt, en la que cuentan la vida de una leyenda de las artes marciales mixtas y campeón de la UFC, cuya ferocidad en el octágono contrasta con las batallas personales.

Desde Noruega, llega una combinación de comedia y terror que está visto como una versión retorcida de Cenicienta. La producción se llama “La hermana fea” y muestra la lucha de una chica que tiene que competir de modo permanente con su bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio despiadado.