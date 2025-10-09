La agenda del jueves, llena de artistas locales

JUEVES

Viejo y querido

La previa al feriado en All Rright tendrá a “Ibiza 84” sobre el escenario. La banda que recuerda al viejo y querido rock nacional se hace un espacio en su agenda para tocar en el bar de la Illía a partir de las 22 con entrada gratis.

Cerveza, rock y electrónica

El Octoberfest de Casa Mollo tiene rock y electrónica por igual. En el primer apartado se cuentan RadioCharly y La rola y en el segundo Miss Beer G, La Titi y Lucho Ene, entre otros-

Por acá por favor

Un nuevo espacio en la ciudad propone espectáculos locales durante los fines de semana. Empieza este jueves con Enzo “El hueso” Flores sobre el escenario de Ramé, ubicado en Héroes de Malvinas al 809, con entrada gratis y una oferta gastronómica amplia.

Tres y uno

En formato de trío acústico, con amigos músicos, César Blanco debuta en Cede, el espacio de Colón antes de llegar a Bolívar a partir de las 22:30 con las canciones de Soda Stereo y otras bandas de la época.

Hermandad folclórica

Los hermanos Tobías y Thiago Lucero más algún otro integrante de la familia hacen una celebración folclórica a partir de las 22 en la sala Berta Vidal de Battini. Un encuentro con las raíces que tiene la familia como ejemplo.

Una semana después

Tras una semana de descanso luego del debut de Elen Jambre, Yeka Ramos baja un cambio pero sigue cantando. Junto a Alcides Falcón se presentarán en “La ferroviaria”, de el Puente Blanco, para hacer tangos, boleros y otras canciones para enamorarse. A partir de las 22:30 con entradas a cinco mil pesos.

VIERNES

Provincia bailarina

Vuelve La Golden, vuelve Damián Córdoba, vuelve el ritmo a San Luis. El cantante que llena cualquier espacio en la provincia llega por primera vez a “Roma” con el desafío de hacer bailar a todos los que se acerquen a partir de las 22:30



De regreso, Pocha

El lugar por excelencia de La Pocha show y Francis Legant, una de las duplas más reconocidas del ambiente artístico de la provincia, es “El bar de la esquina”, de Ituzaingó e Hipólito Yrigoyen. Por más que luego visitaron otros lugares, los humoristas siempre vuelven a su origen como lo harán a partir de las 22:30 con un espectáculo para toda la familia.

Música y humor

La mezcla de música y humor que propone Los manyines de Cuyo tendrá una nueva función a partir de las 22:30 en all right, el bar de la avenida Illía. El grupo, en formato trío, intenta entretener sea con canciones o con chistes.





Corazón y canciones

“Latidos del folclore”, una de las bandas nuevas de la escena provincial, también se hace lugar en el nuevo espacio de Héroes de malvinas al 809, “Ramé”, con un recital a partir de las 22:30.





Familia tonada

Desde San Juan llegan otra vez a San Luis “Los Videla”, una banda familiar puro crecimiento y pura tonada, que tocará en Villa Mercedes a partir de las 22. El punto de encuentro es Lomo Club, de Mitre 909.





Prosa celeste

La adaptación que hizo María Celeste Domínguez de su prosa poética al teatro se ve en “Lazos sanguíneos”, la obra que regresa a las tablas, en esta ocasión en el Centro Cultural San Francisco del Monte de Oro a partir de las 20:30.

Salud, rock

Otro Octoberfest en San Luis. Esta vez en Rivadavia 1080, donde tocarán “Lunes otra vez”, “Noiscut”, “Miclovin”, “Tutupa” y “Los elefantes efervescentes”. Todo un encuentro rockero alrededor de la cerveza. La entrada cuesta cinco mil pesos.

Rulos y acción

Las manos arriba y los pies en movimiento es lo que pide “Cachumba”, la histórica banda cordobesa de cuarteto que regresa a Villa Mercedes. A partir de las 23:30 tocará en By One para que el público se ensortije en la pista.

Hay un muerto en la escuela

La obra de teatro que es furor en el under de Buenos Aires llega por fin a San Luis. “Modelo vivo muerto”, de la compañía Bla bla es puro absurdo y puro misterio en una trama que tiene de todo. A partir de las 21:30 en el Cine Teatro San Luis.

Flavia y los prettzells

Una buena noche de música y melodía propone Cede con la llegada de Flavia Calderón, la reconocida cantante que arribará con su banda para tocar a partir de las 22:30 en el coqueto lugar de calle Colón. La apertura será de Claudia Prett.





Promesas, nubes y canciones

Los covers de pop y rock de Marianela Arce y Paulette se escucharán en “Pimienta”, de calle Estado de Israel, como previa a la presentación del libro de Eli Fernández “Una nube como promesa”.





De todo un poco

Una propuesta interesante en materia musical tiene la ecléctica Casa Mollo con “After Cerati”, el espectáculo de Trifásika que se escuchará en medio de las múltiples actividades que tiene la casona ubicada en Rivadavia 928.









SÁBADO

Una historia en la oscuridad

Una visita de primer nivel internacional arriba aSan Luis desde la vieja Europa. El teatro Negro de Praga es un show muy original, pocas veces repetido, que se presentará a partir de las 22 en la sala Hugo del Carril del centro cultural Puente Blanco.

Cumplañito de medio día

Comuna cumple 4 años y lo celebra con doce horas de shows, diversión, cerveza, gastronomía, juegos y música en el amplio predio del sur de la ciudad. Abre sus puertas a las 18 para que todo sea una sea una sonrisa comunal,

De afuera

Los covers Internacionales de The Club suenan otra vez en “All right”, el bar de la avenida illía que tiene una fecha especial para los amantes de las melodías extranjeras, con Barba Roja como invitado.

Te adivino el pensamiento

Un poco de magia y mentalismo en Merlo es lo que propone Agustín Saitta, el mago mendocino que llegará nuevamente a la localidad turística para mostrar “Precuela de una ilusión”, su nuevo espectáculo. A partir de las 21, imperdible, en la Sala “Amigxs de Merlo”.





Colombia vía San Luis

Con toda su banda, Marianela Arce desembarca en Casa Mollo para hacer su cada vez más aceitado tributo a Shakira, a partir de las 22:30. Todos los éxitos de la colombiana en la voz de la puntana.

Peces raros

“Hombre pez”, una banda seria que suma adeptos, suma también un nuevo recital a su ascendente carrera. Será en la sala Berta Vidal de Battini, a partir de las 22. Sonidos raros para mediados de mes.

El regreso rápido

“Pitín” Salazar vuelve a Villa Mercedes y vuelve al Boliche de Miranda tras su exitosa presentación de hace unos meses. El cantante que fue parte de “Las voces de Orán” baja desde Salta para reencontrarse con su público. A partir de las 22.

Debut explosivo

“K explote” es una nueva banda de cuarteto y cumbia que tendrá el nuevo escenario de Rramé en Caídos en Malvinas 890 como plataforma para una carrera que inicia prometedora. A partir de las 22.

Seis décadas de historia

Los 60 años de “El trébol mercedino” se celebran con una megafiesta en el Centro de Convenciones de la Ciudad de La Punta. Además del emblemático grupo villamercedino, actuarán “La cautana”, “Los Videla”, “La melga”, “El Diablito” Martínez, Lucas Cáseres y Jorge Pascual Recabarren.

Música y calidad

La Escuela Ensamble de Música brindará un delicado concierto en la sala de La oveja Negra de Villa Mercedes a partir de las 19. Un repertorio clásico y popular que tiene todo lo bueno.

Sigue Lupe

La continuidad de la presentación del disco de Guadalupe Mediavilla, “Volver a mí”, será en La proa”, la taberna de General Paz 821. Música del mundo hecha en Villa Mercedes.

Teatro para todos

La inagotable fuente de inspiración que es la cabeza de la brasileña Thais Folk, radicada en San Francisco, generó un nuevo espectáculo teatral llamado “El huevo de Dra”, que se estrenará en la sala Clara Chutún de su localidad, a partir las 18. Una entrada cuesta 3 mil pesos y tres, siete mil.