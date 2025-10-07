La obra sensación del under porteño llega al Cine Teatro

Si hay un fenómeno teatral en el país que llamó la atención del público de Buenos Aires es “Modelo muerto vivo”, la comedia de la compañía “Bla bla”, que se convirtió en un caso extraño de éxito y que lleva tres años en cartel. La repercusión de la pieza llevó al grupo a emprender giras por el interior del país.

La función del viernes 10 a las 21:30 en el Cine Teatro San Luis será la primera en la provincia en 15 años de “Bla bla”. “Y para muchos de nosotros será la primera vez que estemos en San Luis, así que estamos muy entusiasmados en conocer”, dijo Carola Oyarbide, una de las actrices del grupo.

Carola interpreta a una de las alumnas de una escuela de arte que quedan como sospechosas de la muerte de un joven que era usado como modelo vivo en una las clases del establecimiento. “Tiene que demostrar si es culpable o inocente y en el medio suceden una serie de situaciones muy graciosas”, dijo en una charla con El Diario de la República.

La gira que emprende el fin de semana “Bla bla” incluye funciones en Mendoza y en San Juan y empieza a completar un mapa de actuaciones que ya tiene a Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Paraná, Rafaela y Uruguay como momentos pasados, todos con buena respuesta de la gente.

“En toda la Argentina hay un público muy lindo –agregó Carola- que nos entrega mucho amor. Pero en el interior es especial porque la oferta no es tan amplia como en capital, entonces la gente va con muchas más ganas a las funciones. Además, hemos conocido teatros hermosos en las provincias”.

Oyarbide explicó que “Modelo vivo muerto” es un thriller “a lo Agatha Christie”, que consigue por medio de situaciones “bastante pavas” hacer reír a los espectadores. Otra de las características que adelantó Carola de la obra es que no tiene protagonista definido, por lo que los seis actores (Manu Fanego hace dos papeles) tienen su momento de acción.

“Todos nos lucimos en la misma medida y hacemos lo posible para que el compañero entregue lo mejor en cada función. Con esa premisa sabemos que solo nos queda disfrutar, tanto nosotros como la gente”, definió la actriz platense que hace 10 se dedica al stand up y a la improvisación.

Oyarbide se declara fiel seguidora de “Bla bla” desde antes de incorporarse al grupo, hace tres años. “Que me hayan llamado para la obra fue un golazo para mí. Ya llevamos 200 funciones y de a poco nos estamos haciendo una carrera”.

Donde sí “Bla bla” -cuya cara más conocida es la de Hernán Lucero, actor de “Cualca”- es muy seguida es en el circuito under de Buenos Aires, desde donde se expandieron gracias al boca a boca y a que “a todos los lugares donde vamos nos piden que volvamos”, según dijo Oyarbide, quien señaló además que si bien entre los integrantes hablan cada tanto de la posibilidad de hacer una nueva obra, siente que todavía le quedan varias funciones a “Modelo vivo muerto”.