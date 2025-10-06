"La magia que hago no es la magia imposible, es la improbable"

Cuando escuchó una frase del gran René Lavand, el ilusionista mendocino Agustín Saitta supo cómo debían ser sus espectáculos. El mago de una mano decía que el público puede perdonar cualquier error, pero no perdona nunca el aburrimiento. Fue entonces que el mentalista cuyano empezó a mezclar el humor y la simpatía con los trucos.

“Precuela de una ilusión” es el espectáculo que Saitta dará el sábado 11 en sala Amigxs de Merlo y el domingo 12 en la sala Hugo del Carril, de San Luis, como parte de una gira que lo tiene muy entusiasmado en encontrar nuevos públicos. “Todo lo que la gente va haber, todo lo que cuento en el show, son cosas que me sucedieron antes de que me decidiera a hacer magia”, contó para explicar el nombre de la obra.

Las presentaciones del mendocino no tienen nada que ver con la imagen del mago tradicional de galera, varita, conejo y postura firme. “La magia que hago –definió- no es la magia imposible, es la magia improbable”.

Para graficarlo mejor, Agustín dijo que no es su especialidad hacer aparecer cosas, “porque la gente sabe que ahí hay un truco: es imposible física y químicamente que un objeto aparezca de la nada. Pero puedo saber que alguien que está sentado en una butaca del teatro está pensando en el 33”.

Dados, naipes, cubos rubrik –que tiene tatuado en su antebrazo- son algunos de los elementos de los que se vale Saitta para sus shows, pero siempre con el humor como participante central.

Hace unos cinco años, el ilusionista mutó completamente al mentalismo y se dedicó a adivinar los números del dado que tira un espectador y hacer otros juegos de la rama que se puso de moda en los últimos años. “Eso es algo que está bueno para quienes lo hacemos pero no está tan bueno para quienes lo hacemos hace años”.

Donde no puede hacer magia Agustín es en comunicar el show y hacer que la gente vaya a sus espectáculos, sobre todo porque vive en el interior del país. “Las cosas se replican desde Buenos Aires al interior con una fuerza muy distinta a la inversa; entonces tenemos que trabajar mucho en la difusión, tengo un equipo que se dedica a eso”, informó. En ese camino, en noviembre, el mendocino hará un teatro en capital.

Para el fin de semana, Saitta espera encontrarse en Merlo con algunos de los espectadores que lo vieron hace dos años, cuando fue por primera vez a la localidad y dio un show del que la gente quedó muy impactada. “Muchos se acercaron al final de la función a sacarse fotos y decirme que la habían pasado bien, ojalá se repita”.

Para convocar a los espectadores, Saitta tiene un frase prometedora: “Lo que van a ver no lo vieron nunca en su vida. Ni lo van a volver a ver...salvo que vayan a verme al teatro otra vez”. Todo un encantador. Todo un ilusionista.