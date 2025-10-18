Largó el Regional Amateur: empate en el clásico daractense
Defensores de Belgrano y Pringles no pudieron vencerse: igualaron 1 a 1. Hoy la primera fecha se juega en Quines, San Luis y Villa Mercedes.
El empate en 1 entre Defensores de Belgrano y Pringles, ambos de Justo Daract, abrió el cronograma de la zona Cuyo del Torneo Regional Amateur, en el que compiten 332 clubes de todo el país.
En el clásico daractense, Gonzalo Quevedo abrió el marcador para Defensores de Belgrano y la igualdad la estableció Domínguez.
Vale recordar que además de Estudiantes de San Luis, también serán protagonistas en este certamen EFI Juniors, La Calera FC, Estrella Roja de Candelaria, Pringles de Santa Rosa, Atlético Concarán, Aviador Origone y Jorge Newbery.
Este domingo se juega en San Luis, Quines y Villa Mercedes.
-A las 16:00, en cancha de Juventud, EFI Jrs. recibirá a La Calera FC (Arbitro Matías Funes)
-A las 16:30. en cancha de Santa María de Quines, Estrella Roja de Candelaria vs. Pringles de Santa Rosa (Gustavo Guerrero)
-A las 17:00. en Villa Mercedes, Jorge Newbery vs. a Aviador Origone (Néstor Argüello)
Fecha 1 – Región Cuyo
Sáb. 18/10 – 11:00: FADEP (Mza.) vs. Atl. Argentino (Mza.) ( Matías Fernández)
Sáb. 18/10 – 17:00: Ferro (GAlv.) vs. Huracán (SRaf.) (Marcos Maya)
Sáb. 18/10 – 17:00: Atl. Peñaflor (Cauc.) vs. Alianza (SJ) (Jorge Albanesi)
Dom. 19/10 – 16:00: Dep. Eugenio Bustos vs. SC San Carlos (Sergio Aguilera)
Dom. 19/10 – 16:00: Arenas Raffo (Riv.) vs. Sp. La Dormida (Maximiliano Czkil)
Dom. 19/10 – 16:00: Sarmiento (MA) vs. Belgrano (MA) (Cristian Caporale)
Dom. 19/10 – 16:30: Dep. Rincón (RdAtuel) vs. Dep. Malargüe (Martín Olate)
Dom. 19/10 – 20:00: Sp. Pedal (SRaf.) vs. Atl. Villa Atuel (Matías Valentín)
Dom. 19/10 – 20:30: Sp. Desamparados (SJ) vs. Colón Jrs. (SJ) (Rubén Fernández)
