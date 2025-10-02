Llegó a Lima el avión que trasladará a Matías Ozorio, el ladero de “Pequeño J"
El acusado arribaría al aeropuerto de El Palomar durante la madrugada de este viernes.
Por redacción
| Hace 2 horas
Matìas Ozorio. Foto: ANSL,
El avión que trasladará a Matías Agustín Ozorio, el joven de 28 años acusado de ser la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, llegó a la ciudad peruana de Lima.
Según se supo, Ozorio arribaría al aeropuerto de El Palomar durante la madrugada de este viernes.
NA.
