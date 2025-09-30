Internaron a Estela de Carlotto por un cuadro de intoxicación

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de la ciudad de La Plata a causa de un cuadro de intoxicación. La referente de los derechos humanos, de 94 años, ingresó al centro de salud con síntomas de vómitos y deshidratación.

Desde su entorno llevaron tranquilidad e informaron que la histórica dirigente evoluciona favorablemente.

Según fuentes de la institución citadas por el diario El Día de La Plata, su estado de salud "no es nada grave" y la decisión de hospitalizarla fue una medida de precaución para mantenerla en observación.