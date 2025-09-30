  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Martes 30 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Martes 30 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Preocupación

Internaron a Estela de Carlotto por un cuadro de intoxicación

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, fue hospitalizada en La Plata por vómitos y deshidratación. Su estado no reviste gravedad y permanece en observación por precaución.

Por redacción
| Hace 5 horas

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de la ciudad de La Plata a causa de un cuadro de intoxicación. La referente de los derechos humanos, de 94 años, ingresó al centro de salud con síntomas de vómitos y deshidratación.

 

Desde su entorno llevaron tranquilidad e informaron que la histórica dirigente evoluciona favorablemente.

 

Según fuentes de la institución citadas por el diario El Día de La Plata, su estado de salud "no es nada grave" y la decisión de hospitalizarla fue una medida de precaución para mantenerla en observación.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo