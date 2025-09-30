Gobierno inicia privatización parcial de Nucleoeléctrica y abre juego al capital privado

El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear. La medida prevé la venta del 44 % de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional, un Programa de Propiedad Participada del 5 % destinado a trabajadores y la conservación del 51 % en manos estatales.

Actualmente, Nucleoeléctrica está controlada en un 79 % por el Estado, un 20 % por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1 % por ENARSA. Con el nuevo esquema, el Gobierno asegura que retendrá la mayoría accionaria, mientras que los recursos privados permitirán financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I y la culminación del sistema de almacenamiento en seco para Atucha II.

El decreto subraya que la apertura al capital privado apunta a reducir el déficit fiscal y fortalecer la competitividad, tras señalar que en 2023 la compañía recibió transferencias de 700 millones de pesos del Estado. Sin embargo, la oposición en el Congreso anticipó que resistirá el avance de la privatización, al advertir sobre el impacto en la soberanía energética.

En 2024, Nucleoeléctrica registró un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados con un factor de carga del 73,3 %, lo que reafirma su capacidad técnica. La licitación será conducida por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, con participación de la Secretaría de Trabajo en la implementación del Programa de Propiedad Participada y el control legislativo de la Comisión Bicameral.