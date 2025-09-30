Milei minimizó las denuncias contra Espert: "Son un chimento de peluquería"

El presidente Javier Milei minimizó las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado José Luis Espert con sectores del narcotráfico, lo que definió como “otra operación” mediática y afirmó que se trata de un “chimento de peluquería”.

El Presidente respaldó al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se trata de “operaciones que se hacen para ensuciar, son chimentos de peluquería”, en diálogo con el canal de noticias A24.

Señaló como algo sospechoso que “justo aparece ahora, en período electoral esta denuncia” sobre la relacion de Espert con el detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado y al cuando le mencionaron que no es un chisme sino una causa en Estados Unidos respondió “que avance la Justicia”

Para Milei esta tipo de denuncias son similares a las que surgieron en períodos electorales contra el candidato radical Enrique Olivera, en 2007, o contra Francisco De Narváez en 2009, y enfatizo que “es recurrente esta metodología”.

“Es parte del socialismo del siglo 21 que tiene esta metodología desarrollada desde hace 35 años, y como hoy la franquicia electoral del socialismo es el kirchnerismo, recurre a este tipo de trampas, son una banda de forajidos”, destacó el mandatario.

Cambios, pero después del 26 de octubre

Milei adelantó que tras los comicios del 26 de octubre deberá crear “otro equipo” para ocupar el Gabinete Nacional, al tiempo que negó que haya una lucha interna entre su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.

El jefe de Estado respondió con un contundente “es falso” ante una consulta sobre si existe una lucha de poder entre su hermana y Santiago Caputo; dijo que ambos van a seguir en sus cargos con un contundente “sí, absolutamente”, y ante una pregunta sobre si es posible que se rompa el denominado “triángulo de hierro” contestó con un rotundo “no”.

“Lo que hay que entender es que interna es cuando los problemas surgen de gente que está adentro”, expresó y puntualizó que “la basura que inventan los que no están adentro son mentiras, es más, el 80 por ciento de lo que se lee en los diarios es falso”, agregó Milei en diálogo con la señal de noticias A24.

Respecto del Gabinete, sostuvo que después de las elecciones “va a haber recambios”, ante la salida de los ministros de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y de Defensa, Luis Petri, quienes encabezan las listas de La Libertad Avanza en Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires.

“Petri va a ganar en Mendoza con amplitud y la doctora Bullrich va a ganar en CABA con amplitud, y esto me lleva a recalibrar el gabinete para que tenga equilibrio, tengo que volver a crear otro equipo”, subrayó.

Asimismo, dio un respaldo explícito a Martín y Eduardo “Lule” Menem. Sobre el primero dijo que tiene “confianza total y absoluta”, y respecto del segundo opinó que trabaja con la secretaria general de la Presidencia “y no hay ningún problema”.

“Este es un Gabinete en el que sus integrantes trabajan muy bien juntos, y lo que tengo que volver hacer es crear otro equipo que tenga esta compacidad”, remarcó.