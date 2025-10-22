Escorpio empieza en la luna nueva de octubre

ARIES: Obtendrás resultados positivos en todas las actividades que abordes. Se definirán planes donde el dinero será el factor principal. Las mejoras en el hogar dependerán mucho de ti. En el plano sentimental: sorpresas agradables e inesperadas para tu corazón. En el amor: un romance feliz. En la salud: bien. En el juego: 3, 6 y 7.

TAURO: Satisfacciones por los logros obtenidos en tus planes personales simplificarán tus tareas laborales, encontrando una buena colaboración de quienes te rodean. Trata de ordenar tus ideas sin dejarte arrastrar por tus emociones. En el plano sentimental: renace el amor y la pasión en tu corazón. En el amor: gran atractivo personal. En la salud: bien. En el juego: 0, 6 y 7.

GÉMINIS: En general, la jornada se presentará positiva para cualquier iniciativa. La suerte te acompañará en la concreción de tus planes laborales. Una invitación de amigos te hará sentir muy bien. En el plano sentimental: tensiones peligrosas en el terreno del amor. En el amor: felicidad en tu intimidad. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 8.

CÁNCER: Lograrás resultados positivos en todas las actividades que abordes. Etapa muy importante para tus finanzas, donde las inversiones y negocios serán exitosos. Canceriano, recuerda que lo importante es saber vivir el presente con alegría e inteligencia, así el futuro será exitoso. En el plano sentimental: sorpresas agradables para tu corazón. En el amor: jornada apacible. En la salud: bien. En el juego: 1, 6 y 9.

LEO: El panorama se presenta más claro a nivel laboral, siendo Mercurio el planeta protector. En cuanto al dinero, organiza tus planes y no dejes nada librado al azar. Gratos momentos para compartir en familia. En el plano sentimental: te sentirás feliz, enamorado y rejuvenecido. En el amor: carisma y seducción personal. En la salud: bien. En el juego: 0, 4 y 9.

VIRGO: Comienza una etapa muy positiva que te permitirá avanzar en todos tus planes. Los problemas que se presenten con tu dinero serán de fácil y pronta solución. El azar te visitará, ¡arriesga! En el plano sentimental: brinda ternura y mucho amor. En el amor: se olvidan penas y temores. En la salud: bien. En el juego: 4, 5 y 7.

LIBRA: El paso del planeta Urano trae cambios que influyen en tus actividades diarias, donde la colaboración de quienes te rodean será importante. En el hogar te sentirás más comprendido. Buen momento para mudanzas de casa o negocio. En el plano sentimental: una relación que trae felicidad a tu corazón. En el amor: una cuota extra de ternura. En la salud: bien. En el juego: 3, 6 y 9.

ESCORPIO: Las obligaciones de la jornada serán muchas, estará en ti cumplir con todas. El panorama financiero se estabiliza, logrando éxito en negocios e inversiones. Se liman asperezas en el hogar. Se agilizan trámites que tanto te preocupan. En el plano sentimental: sensualidad y romanticismo en el corazón. En el amor: cambios felices. En la salud: bien. En el juego: 2, 4 y 9.

SAGITARIO: Llevarás a la práctica tus proyectos más importantes, sacando beneficios de todos ellos. Surgen compromisos de dinero que no puedes dejar librados al azar. Llegan buenas noticias al hogar. En el plano sentimental: jornada feliz para tus afectos. En el amor: amor y seducción. En la salud: bien. En el juego: 0, 3 y 8.

CAPRICORNIO: El panorama laboral va tomando el rumbo deseado con cambios y mejoras que venías elaborando. Sé optimista y toma iniciativas en todos los aspectos de tu vida privada. En finanzas, comienza una etapa más rendidora. En el plano sentimental: la felicidad se instala en tu corazón. En el amor: un encuentro feliz. En la salud: bien. En el juego: 2, 3 y 5.

ACUARIO: Organiza tu tiempo para cumplir tus compromisos adquiridos. Decisiones muy importantes en tu vida privada, evita consejos de terceros. Las mejoras en el hogar te pondrán de buen humor. En el plano sentimental: vivirás en silencio pequeñas alegrías del corazón. En el amor: vive el presente con alegría. En la salud: bien. En el juego: 2, 3 y 7.

PISCIS: Una dosis de optimismo te vendrá muy bien para esta etapa que se presentará muy activa. Merecidos éxitos en tus planes de trabajo. Mejora la relación en el grupo familiar. En el plano sentimental: tu corazón busca mayor comprensión. En el amor: Venus protege tu intimidad. En la salud: bien. En el juego: 2, 8 y 9.