Cayó granizo en Unión y el sur de Córdoba

Tal como se había pronosticado, la modificación climática trajo lluvias en algunos sectores de la provincia, en tanto que en Unión (Dupuy) hubo caída de granizo al igual que en la franja Cañada Verde, Campillo, Jovita y Vicuña Mackenna, en el sur de Córdoba.

La piedra, en la zona de Córdoba causó daños en cultivos y vehículos. También fue importante la granizada que se registró el miércoles a la noche en Unión.

En las comunas cordobeses, el temporal causpo importantes daños materiales y complicaciones en el tránsito.



De acuerdo con los reportes de vecinos y medios cordobeses, la tormenta se desató de manera repentina, acompañada por ráfagas de viento y piedras de gran tamaño que generaron destrozos en vehículos, techos y zonas rurales, donde se registraron pérdidas en cultivos.

En Villa Mercedes el cielo está muy cubierto y rige “alerta amarilla”.

