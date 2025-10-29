  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Miércoles 29 de Octubre de 2025

15°SAN LUIS - Miércoles 29 de Octubre de 2025

Accidente en San Luis

"Me encandilé con el sol", la explicación de un motociclista

El vehículo chocó de atrás a una bicicleta que iba en el mismo sentido, cerca de la Maternidad Provincial Teresita Baigorria. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Hay un horario en la mañana en el que sol perjudica la visión de quienes conducen por las rutas de San Luis. Le pasó el miércoles a la mañana  al conductor de una moto que chocó de atrás a un ciclista en la Avenida del Portezuelo, a unos dos kilómetros  de la Maternidad Provincial "Teresita Baigorria", en el noreste de la ciudad de San Luis.

 

 

El accidente, sin consecuencias graves, ocurrió alrededor de las 7 de la mañana cuando ambos se desplazaban de oeste a este, con el sol de frente.  Motociclista y ciclista, que resultó lesionado por lo que fue trasladado a un hospital, iban a trabajar cuando ocurrió el choque.

 

 

El resultado de prueba de alcotest al motociclista indicó que estaba apto para manejar, ya que no había consumido bebidas alcohólicas.

 

 

 

 

