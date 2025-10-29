"Me encandilé con el sol", la explicación de un motociclista

Hay un horario en la mañana en el que sol perjudica la visión de quienes conducen por las rutas de San Luis. Le pasó el miércoles a la mañana al conductor de una moto que chocó de atrás a un ciclista en la Avenida del Portezuelo, a unos dos kilómetros de la Maternidad Provincial "Teresita Baigorria", en el noreste de la ciudad de San Luis.

El accidente, sin consecuencias graves, ocurrió alrededor de las 7 de la mañana cuando ambos se desplazaban de oeste a este, con el sol de frente. Motociclista y ciclista, que resultó lesionado por lo que fue trasladado a un hospital, iban a trabajar cuando ocurrió el choque.

El resultado de prueba de alcotest al motociclista indicó que estaba apto para manejar, ya que no había consumido bebidas alcohólicas.