Rio de Janeiro: más de 60 muertos en un enfrentamiento con el "crimen organizado"

Las autoridades de Río de Janeiro lanzaron este martes un masivo despliegue de fuerzas de seguridad en la zona norte de la ciudad, con el objetivo de “combatir la expansión territorial” del grupo criminal Comando Vermelho, que fue respondido con un ataque desde un dron, según informó el gobierno estatal.

La cadena CNN consignó que al menos 64 personas murieron, incluyendo cuatro polícías, en el operativo. Hay además al menos 81 detenidos, de acuerdo con un reporte de la Policía de Río de Janeiro.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aclaró a la prensa que los balances son parciales porque el operativo, uno de los más sangrientos en la historia de Río, continúa. Castro agregó que se trata de “la mayor” operación realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil.

Más de 2.500 policías civiles y militares participan en la Operación Contención que se realiza en los complejos de Alemão y Penha, y deja al menos 81 detenidos, según el cuarto balance en lo que va de la jornada.

“En represalia, los delincuentes utilizaron drones para atacar a los policías en el Complejo de Penha”, indicaron las autoridades, que compartieron un video que muestra a un dispositivo disparar un proyectil desde el cielo. El informe no detalló el impacto de la ofensiva.

“A pesar de los ataques, las fuerzas de seguridad siguen firmes en la lucha contra la delincuencia”, agregó el gobierno estatal.

Al respecto, el gobernador Castro expresó:“Es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos; ya no es crimen común, es narcoterrorismo”. También pidió a la población de los barrios afectados que permanezcan dentro de sus casas mientras se desarrolla la operación.

