Condenaron a Bolsonaro por intento de golpe de Estado contra Lula

El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por liderar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. El exmandatario, que se declaró inocente durante el proceso y puede apelar ante el pleno de la corte, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.

El Supremo Tribunal de Brasil, en un panel de cinco miembros, alcanzó una mayoría de tres votos para condenar exmilitar.

Según CNN en Español, la magistrada Cármen Lúcia Antunes acompañó los votos a favor de la condena que emitieron el martes los jueces Flávio Dino y Alexandre de Moraes, relator del caso, por los cinco cargos contra Bolsonaro: tentativa de golpe y organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.

El miércoles, el voto en contra de Luziz Fuz había dejado una luz de esperanza para el exmandatario, cuya pena será fijada después de que se conozca el voto pendiente de Cristiano Zanin.

“Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en la condición de líder de organización criminal”, dijo la jueza durante su exposición.

Es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro cumple arresto domiciliario por desafiar restricciones impuestas por el tribunal y fue juzgado junto a siete altos asesores y exministros que, según los fiscales, actuaron como el “centro neurálgico” de una organización criminal decidida a desmantelar el régimen democrático y que culminó en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Más de 600 personas han sido sentenciadas por ese asedio.

Fuente: datos y fotos CNN en Español