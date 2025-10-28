"Señor Jota", desde una celda planificó el triple crimen

Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como Señor Jota, quien es señalado como el autor intelectual del triple crimen narco en Florencio Varela, será indagado este martes por el fiscal Adrián Arribas luego de su detención en el marco por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El hombre, que se encontraba preso en Palermo en una causa por narcotráfico, y que iba a ser extraditado próximamente a Perú, fue detenido en la causa por el triple crimen luego de que una mujer, de identidad reservada y privada de su libertad, haya informado la implicancia de Señor Jota.

Zabaleta Cubas ya fue imputado en dicho caso por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

En su declaración, la presa expuso que los diez detenidos en la causa trabajaron bajo su mando y que el mismo habría comandado el ataque desde su celda.