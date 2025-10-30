  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Jueves 30 de Octubre de 2025

En el aniversario de su nacimiento

El Napoli recordó a Maradona con un emotivo homenaje

El club italiano recordó con emoción al “Diez” a través de una publicación en redes sociales.

Por redacción
| Hace 3 horas
En su destacado paso por la institución deportiva del Viejo Continente, el "Diez" disputó 258 encuentros. Foto: NA.

El Napoli de Italia realizó una emotiva publicación por el cumpleaños número 65 de Diego Armando Maradona. 

 


“Feliz cumpleaños Diego”, manifestó la cuenta oficial del Napoli en la descripción de su publicación de X. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por un emoticón de un diez. 

 

 


En su destacado paso por la institución deportiva del Viejo Continente, el “Diez” disputó 258 encuentros, anotó 115 goles y repartió 76 asistencias. Como si fuese poco, se quedó con el premio individual al goleador de la Serie A de la temporada 1987/1988, con 15 tantos; la misma temporada fue el goleador de la Copa Italia, con 8 conversiones; en 1986 y ganó el premio al Mejor Futbolista del año. 

 


En cuanto a los títulos colectivos, Maradona conformó el plantel del Napoli que levantó la Copa Italia de 1986/1987, dos veces campeón del campeonato italiano en las temporadas de 1986/ 1987 y 1989/1990 y fue campeón de la Super Copa de Italia de 1990/1991.

 

 
"Pelusa” no solo transformó la historia del Napoli: la volvió inmortal con su magia. Llegó al sur de Italia para encender una llama que, décadas después, sigue iluminando el corazón de Nápoles. Con su talento incomparable y su espíritu rebelde, convirtió a un equipo humilde en una leyenda del fútbol mundial, y llevó el sueño de un pueblo a tocar el cielo. Desde entonces, cada gol, cada celebración y cada bandera celeste guardan la huella eterna de su genio.

 


Maradona no fue solamente un gran futbolista: fue el alma, el orgullo y la esencia que dieron gloria al Napoli.

 


NA. 

 

