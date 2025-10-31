Guillermo Francos renunció y allana el camino para Santiago Caputo

Tal como adelantó Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo. La decisión, comunicada mediante una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, se produce tras los “persistentes trascendidos” sobre una inminente reconfiguración del Gabinete nacional.

La salida de Francos, que se concreta pocos días después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho anticipado por fuentes oficiales. El propio funcionario justificó su renuncia en la necesidad de permitir que el mandatario “afronte sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia”.

En su carta, Francos agradeció la “oportunidad de servir con lealtad y patriotismo” y destacó una “extraña coincidencia”: su primer acto como ministro del Interior y su último como jefe de Gabinete fue reunir a los gobernadores con el Poder Ejecutivo para buscar consensos y mecanismos de diálogo.

“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo”, expresó.

Según confirmó Noticias Argentinas, el vocero presidencial Manuel Adorni será designado como nuevo jefe de Gabinete, mientras que el asesor Santiago Caputo quedará al frente de un “superministerio” que integrará Interior y otras áreas clave de la gestión. La reconfiguración busca consolidar el control político interno y proyectar la segunda etapa del gobierno libertario.