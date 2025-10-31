  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Viernes 31 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Viernes 31 de Octubre de 2025

EN VIVO

Cambios en la Casa Rosada

Guillermo Francos renunció y allana el camino para Santiago Caputo

El jefe de Gabinete presentó su renuncia tras los rumores de reestructuración. Agradeció a Milei la oportunidad y marcó su salida como un gesto para “liberar la nueva etapa”.

Por redacción
| Hace 1 hora

Tal como adelantó Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo. La decisión, comunicada mediante una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, se produce tras los “persistentes trascendidos” sobre una inminente reconfiguración del Gabinete nacional.

 

La salida de Francos, que se concreta pocos días después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho anticipado por fuentes oficiales. El propio funcionario justificó su renuncia en la necesidad de permitir que el mandatario “afronte sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia”.

 

En su carta, Francos agradeció la “oportunidad de servir con lealtad y patriotismo” y destacó una “extraña coincidencia”: su primer acto como ministro del Interior y su último como jefe de Gabinete fue reunir a los gobernadores con el Poder Ejecutivo para buscar consensos y mecanismos de diálogo.

 

“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo”, expresó.

 

Según confirmó Noticias Argentinas, el vocero presidencial Manuel Adorni será designado como nuevo jefe de Gabinete, mientras que el asesor Santiago Caputo quedará al frente de un “superministerio” que integrará Interior y otras áreas clave de la gestión. La reconfiguración busca consolidar el control político interno y proyectar la segunda etapa del gobierno libertario.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo