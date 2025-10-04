Espectáculos, sorteos y remates en el cierre de la fiesta rural

Con remates, mucha gastronomía, visitas en familia, sorteos y espectáculos artísticos, este domingo caerá el telón de la 78° edición de la Expo Rural de San Luis que viene de cumplir tres jornadas espectaculares con una masiva asistencia de público al predio que la institución tiene en la zona oeste de la ciudad capital.

El imán es más que atractivo. A partir de las 10:00 y tras la culminación con el remate de hacienda (a cargo de la firma Ganadera del Sur), habrá sorteos con los tickets de las entradas y espectáculos artísticos.

A las 19:00, se instalará en el escenario de la Rural la alegría y el ritmo de Los Manyines, en tanto que a las 20:00, Los Playeros cerrarán la grilla de artistas y le pondrán el broche de oro a la 78 edición de la fiesta rural.

“Vení a disfrutar de los últimos momentos de este encuentro único que celebra nuestras raíces, nuestra gente y el trabajo que nos une. Te esperamos para despedirnos a lo grande”, publicó la institución anfitriona en sus redes sociales.

A lo largo de las tres primeras jornadas, las instalaciones fueron copadas por la entusiasta alegría de chicos de diferentes escuelas y niveles, que junto a sus seños e incluso sus padres aprovecharon para pasar un lindo momento recorriendo las diferentes propuestas y los corrales, en especial donde estaban los animales de granja.

Además, hubo paseos en familia por los variados stands comerciales, por los puestos de ventas de maquinarias, vehículos y por los puestos de los emprendedores. “Estamos muy contentos porque la mayoría de los expositores son de la provincia”, destacó la presidenta de la Rural, Yeni Yurchag.

La agenda de actividades contempló propuestas para los productores, que pudieron participar de charlas de actualización en la cría de animales de granja, de las diferentes razas de bovinos y sobre los beneficios de la energía fotovoltaica.

Fotos: Sociedad Rural de San Luis y El Diario de la República