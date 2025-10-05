  • Nuestras redes
SAN LUIS - Lunes 06 de Octubre de 2025

Ejemplares bovinos

Ganadería: conocé los campeones de la Expo Rural de San Luis

Los ejemplares premiados pertenecen a prestigiosas cabañas de distintos puntos del país que, una vez más, le dieron relieve nacional al evento que culminó este fin de semana.

Por redacción
| Hace 13 horas

La presidenta de la Sociedad Rural, Yeni Yurchag, tras comentar que la muestra puntana ocupa un lugar relevante dentro del calendario nacional (está después de Palermo y Bahía Blanca) destacó que, en esta ocasión, pese a que hubo una superposición de fechas con un nacional de Hereford en la ciudad bahiense, “hubo una mayor presencia de productores de esta raza”.

 

 

PREMIOS 2025

 

Hereford Puro Pedigree

 

-Gran Campeón Macho Puro Pedrigree BOX 58 RP X800, de cabaña “La Cassina”, de “La Cassina S.A.”

 

-Reservado Gran Campeón Macho Puro Pedigree BOX 57 RP X81, de cabaña “María Pilar”, de Jorge Gil

 

 

-Gran Campeón Hembra Puro Pedigree BOX 2 RP X24, de cabaña “La Fortaleza”, de Margarita Antunovic

 

-Reservado Gran Campeón Hembra Puro Pedigree BOX 1 RP X791, de cabaña “La Cassina”, de “La Cassina S.A.”

 

 

Hereford Puro Registrado

 

 

-Lote Gran Campeón Macho BOX 65, de cabaña “Los Cedros”, de Bousquet

 

-Lote Reservado Gran Campeón Macho BOX 60, de cabaña “Las Tres Marías”, de Raúl Donadio

 

-Lote Gran Campeón Hembra Puro Registrado BOX 4, de cabaña “Los Cedros”, de Bousquet

 

-Lote Reservado Gran Campeón Hembra BOX 5, de cabaña “Los Cedros”, de Bousquet

 

 

Angus Puro Pedigree

 

-Gran Campeón Macho Puro Pedigree BOX 95 RP 4620, de cabaña “Payma”, de Sucesores de Osvaldo Otero

 

-Reservado Gran Campeón Macho Puro Pedigree BOX 90 RP 857, de cabaña “Bajo Fértil”, de Larachide S.A.

 

-Lote Campeón Hembra Puro Pedigree Box 18, de la cabaña “Bajo Fértil”, de Larachide S.A.

 

-Lote Reservado Gran Campeón Hembra Puro Pedigree BOX 20, de cabaña “Paymá” de Fabión Otero

 

 

 

Angus Puro Controlado

 

-Lote Gran Campeón Macho Puro Controlado BOX 80, de cabaña “La Benedicta S.A.

 

-Lote Reservado Gran Campeón Macho Puro Controlado BOX 83, de cabaña “Las Tres Marías”, de Lucio Gatti

 

-Lote Gran Campeón Hembra Puro Controlado BOX 34, de cabaña “El Jardín” de Walter Reineri

 

-Lote Reservado Gran Campeón Hembra Puro Controlado BOX 36, de cabaña “Las Negras” de Vilma Belletini

 

-Hembra Gran Campeón Puro Controlado BOX 18 RP 850, de cabaña “Bajo Fértil”, de Larachide

 

 

Shorthon

 

-Lote campeón BOX 125, de cabaña “La Delta” de Santiago Leturia 

 

-Lote reservado campeón BOX 126, de la cabaña “San Antonio”, de Daniel Bo

 

 

Braford

 

-Lote campeón BOX 111, de cabaña “Nueva Pompeya”, de Hugo García  

 

-Reservado campeón BOX 112, de cabaña “Nueva Pompeya” de Hugo García

 

