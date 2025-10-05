Ganadería: conocé los campeones de la Expo Rural de San Luis
Los ejemplares premiados pertenecen a prestigiosas cabañas de distintos puntos del país que, una vez más, le dieron relieve nacional al evento que culminó este fin de semana.
La presidenta de la Sociedad Rural, Yeni Yurchag, tras comentar que la muestra puntana ocupa un lugar relevante dentro del calendario nacional (está después de Palermo y Bahía Blanca) destacó que, en esta ocasión, pese a que hubo una superposición de fechas con un nacional de Hereford en la ciudad bahiense, “hubo una mayor presencia de productores de esta raza”.
PREMIOS 2025
Hereford Puro Pedigree
-Gran Campeón Macho Puro Pedrigree BOX 58 RP X800, de cabaña “La Cassina”, de “La Cassina S.A.”
-Reservado Gran Campeón Macho Puro Pedigree BOX 57 RP X81, de cabaña “María Pilar”, de Jorge Gil
-Gran Campeón Hembra Puro Pedigree BOX 2 RP X24, de cabaña “La Fortaleza”, de Margarita Antunovic
-Reservado Gran Campeón Hembra Puro Pedigree BOX 1 RP X791, de cabaña “La Cassina”, de “La Cassina S.A.”
Hereford Puro Registrado
-Lote Gran Campeón Macho BOX 65, de cabaña “Los Cedros”, de Bousquet
-Lote Reservado Gran Campeón Macho BOX 60, de cabaña “Las Tres Marías”, de Raúl Donadio
-Lote Gran Campeón Hembra Puro Registrado BOX 4, de cabaña “Los Cedros”, de Bousquet
-Lote Reservado Gran Campeón Hembra BOX 5, de cabaña “Los Cedros”, de Bousquet
Angus Puro Pedigree
-Gran Campeón Macho Puro Pedigree BOX 95 RP 4620, de cabaña “Payma”, de Sucesores de Osvaldo Otero
-Reservado Gran Campeón Macho Puro Pedigree BOX 90 RP 857, de cabaña “Bajo Fértil”, de Larachide S.A.
-Lote Campeón Hembra Puro Pedigree Box 18, de la cabaña “Bajo Fértil”, de Larachide S.A.
-Lote Reservado Gran Campeón Hembra Puro Pedigree BOX 20, de cabaña “Paymá” de Fabión Otero
Angus Puro Controlado
-Lote Gran Campeón Macho Puro Controlado BOX 80, de cabaña “La Benedicta S.A.
-Lote Reservado Gran Campeón Macho Puro Controlado BOX 83, de cabaña “Las Tres Marías”, de Lucio Gatti
-Lote Gran Campeón Hembra Puro Controlado BOX 34, de cabaña “El Jardín” de Walter Reineri
-Lote Reservado Gran Campeón Hembra Puro Controlado BOX 36, de cabaña “Las Negras” de Vilma Belletini
-Hembra Gran Campeón Puro Controlado BOX 18 RP 850, de cabaña “Bajo Fértil”, de Larachide
Shorthon
-Lote campeón BOX 125, de cabaña “La Delta” de Santiago Leturia
-Lote reservado campeón BOX 126, de la cabaña “San Antonio”, de Daniel Bo
Braford
-Lote campeón BOX 111, de cabaña “Nueva Pompeya”, de Hugo García
-Reservado campeón BOX 112, de cabaña “Nueva Pompeya” de Hugo García
