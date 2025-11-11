Tras la confirmación de la Corte, ordenaron la detención de De Vido

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de Julio De Vido y dejó firme su condena a cuatro años de prisión. El ex ministro de Planificación Federal fue considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la tragedia ferroviaria de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012, donde murieron 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon “inadmisibles” los planteos presentados, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De esta forma, el máximo tribunal confirmó la sentencia que incluye además la inhabilitación especial perpetua, las accesorias legales y el pago de costas.

En 2018, el Tribunal Oral Federal 4 había condenado a De Vido al considerar que incumplió su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado directamente a las muertes y lesiones, los jueces entendieron que existió una administración irregular de los recursos estatales.

El fallo del TOF 4, integrado por Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, remarcó que el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero pese a los informes públicos que advertían sobre el deterioro del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en 2022, y la defensa llevó el caso a la Corte Suprema, que en 2024 ratificó la responsabilidad penal del ex ministro pero pidió revisar la pena. Finalmente, fue fijada en cuatro años de prisión.

Con esta decisión definitiva, el fallo queda firme y De Vido podrá ser detenido, una vez que el Tribunal Oral Federal 4 reciba la notificación formal del pronunciamiento del máximo tribunal.