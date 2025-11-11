Se salvó de perder un premio millonario del Quini 6

Un hombre ganó un monto millonario tras acertar los seis números de una de las modalidades del Quini 6, pero se enteró cuando faltaban apenas tres días para que venciera el plazo para reclamar el premio en la agencia donde había realizado la jugada.

Según relató Cecilia, la dueña del comercio, se trata de un vecino que vive en una zona cercana a El Bolsón y que se acercó hasta el lugar luego de escucharla hablar con los medios locales y advertir: “Por favor que se fijen porque perder este premio es terrible”.

"Él me dijo que jugó por 20 años una misma boleta. Como no le dio resultados, hace un tiempo la cambió, invirtió los números en el Loto y en el Quini”, contó la mujer a diario Clarín, a la vez que señaló que, cuando el hombre fue a la agencia estaba una de sus empleadas.

Los números de la boleta ganadora fueron: 43, 42, 36, 39, 11 y 29 y Cecilia dijo que le había mandado una foto de la misma a su empleada y que sabían el día y el horario que se había jugado, por lo cual, cuando la empleada lo vio, lo reconoció. "El hombre sacó el papelito y mi empleada le preguntó: 'Señor, ¿usted sabe que tiene premio?' ‘No’, respondió. No tenía ni idea”.

La dueña de la agencia dijo que el hombre "no la estaba pasando bien económicamente, había tenido unos problemas con su auto y su esposa le ayudó a pagar la tarjeta de crédito porque no había llegado, así que le viene muy bien el premio”.

Según comentó Cecilia, el afortunado llenó los papeles, firmó y ya recibió su premio al que le descontaron el 31% de impuestos. “Le quedaron limpios unos $1.710 millones”, detalló la mujer, que reveló que habló con el hombre, quien le dijo: "No caigo".

"Está como medio obnubilado, un poco asustado, muchas cosas se pasan por la cabeza, pero está feliz”, contó Cecilia.