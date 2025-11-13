“Rotos de amor” vuelve a las tablas del TIM

El espectáculo “Rotos de Amor” regresará este sábado 15 de noviembre al escenario del Teatro TIM, situado en San Martín 466 en Villa Mercedes.Esta será una de las dos funciones que están programadas: la otra está agendada para el 6 de diciembre.

Con la actuación de Freddy Pollachi, Fabián Zerda, Alejandro Mariño y Ramiro Fernández, está entrañable comedia vuelve para conquistar al público con su humor sensible y su ternura desbordante.

La obra, que en otras presentaciones ha logrado funciones a sala llena, presenta a cuatro hombres que, tras ser dejados por sus parejas, intentan sobrevivir al desamor. Con una mezcla deliciosa de melancolía y mucho humor, “Rotos de Amor” explora la fragilidad masculina desde lo cotidiano, lo absurdo y lo profundamente humano.

La dirección está a cargo de Carlos “Pitu” Ferreyra. En la técnica estarán Juan Andrés Galli y Leandro Ontiveros. Por su parte Marisa Acebal en asistencia de dirección.

Los organizadores informaron que las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en boletería del teatro o a través de www.entradaweb.com￼

“Una cita imperdible con el teatro y las emociones. Porque todos, alguna vez, estuvimos rotos de amor”, señalan en la difusión de las dos presentaciones que comenzarán a las 22:00.