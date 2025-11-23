San Luis, entre las provincias con mayor mortalidad infantil

Un informe emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo ubica a San Luis entre las provincias con mayor tasa de mortalidad infantil, de acuerdo a los datos recabados en los últimos dos años. Si bien el trabajo no remite números precisos, ubica a la provincia en un segundo lote crítico.

El mapa aportado por el organismo nacional indica que San Luis mantiene una tasa de entre el 8,8 y el 9,5 de mortalidad infantil, en un segmento que comparte con Formosa, La Rioja, Neuquén, Tierra del Fuego y Chubut; en tanto que la situación más compleja se vive en Jujuy, Chaco, Santa Fe, San Juan y Mendoza, con índices superiores al 10 por cada mil niños nacidos.

De todos modos, el informe hace mención al descenso notable del promedio nacional de un índice que preocupa. En 1970 murieron 35,7 por cada mil niños nacidos vivos entre los primeros 28 días y el año de vida. En 2022 ese número se redujo a 2,6, concluyó.

Las conclusiones llegaron en un minucioso resumen estadístico publicado el 20 de noviembre, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Niño, que analizó distintas situaciones relacionadas a las infancias.

Otras de la conclusiones a las que arribó el dossier es que la cantidad de hogares que tienen menores de 18 años entre sus miembros decrece de manera sistemática. Mientras que en 1991 el 56% de los hogares tenía miembros de esas características, para 2022, este valor se redujo a casi el 45%.

En ese punto –según el informe- San Luis se ubica en un segundo grupo entre las provincias con más niños por hogar, con Mendoza, La Rioja y Neuquén. Ese dato se contradice con otro surgido del informe que proyecta a la provincia como una de las que menor tasa de natalidad tendrá cuando finalice el año.

En realidad, esa baja es tendencia en todo el país, aunque en San Luis se estima que habrá una Tasa Global de Fecundidad de entre 0,91 y 1,17, el segmento más bajo del estudio, en coincidencia con La Pampa, Jujuy, Catamarca y Chubut. De todos, para 2025, se proyectó que todas las jurisdicciones estarán por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos, sostuvo el informe.