Lunes 03 de Noviembre de 2025



El equipo de Caputo

Alejandro Lew por Pablo Quirno: cambio en el Ministerio de Economía

El nuevo funcionario se desempeñará como Secretario de Finanzas. Cubrirá la vacante que se generó con la designación de Quirno como Ministro de Relaciones Exteriores. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que Alejandro Lew se sumará al equipo económico como nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Pablo Quirno.

 

"Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas", señaló caputo en una publicación en la red social X.

 

Agregó que "Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido Ale al equipo!!".

 

Lew reemplazará a Pablo Quirno, quien dejó su cargo en las últimas semanas y fue designado ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

 

