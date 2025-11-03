Principio de semana con vientos y temperaturas en baja

La inestabilidad del fin de semana donde hubo lluvias, calor, frío y vientos con pocas horas de diferencia se mantendrá en el inicio de la primera semana laboral de noviembre, con temperaturas oscilantes, cielos en su mayoría nublados y vientos todavía fuertes.

El lunes será el día más caluroso de la semana, con una máxima de 27 grados que se combinará con viento norte con ráfagas fuertes que hacia el transcurso de la tarde rotará hacia el sur, lo que provocará el descenso de la temperatura.

Eso generará que el martes, la máxima sea de 20 grados y la mínima 13. A eso se sumará viento fresco y cielo nublado, no obstante la probabilidad de lluvias es casi nula.

Para mitad de semana, la inestabilidad estará tan marcada como el descenso de las temperaturas, que tendrán su techo en 18 grados y la mínima regresará a un solo dígito, 8. Los vientos del sur con ráfagas fuertes y el cielo nublado completarán el panorama inusual para la primavera.